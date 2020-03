Anche negli alloggi della Via di Natale ad Aviano, dove risiedono le famiglie dei pazienti del Centro di Riferimento Oncologico, sono giorni complicati. Un sorriso lo regala il disegno della piccola Laura che ha voluto così ringraziare i volontari del Comune di Aviano che stanno consegnando a domicilio la spesa alle famiglie residenti nella struttura. Anche il Cro, con un messaggio su Twitter, si è unito al ringraziamento per lo straordinario lavoro di chi si spende ogni giorno per gli altri.