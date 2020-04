In questo periodo di lockdown il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi non ha voluto abbandonare gli anziani ospiti delle strutture protette. Per esser loro vicini ha avviato, inizialmente con la Corradini di Ronchi e il Centro Alzheimer di San Canzian d'Isonzo, degli incontri via skype, che saranno allargati alle altre strutture seguite dal Gruppo in Fvg. Saluti, musica canti e balli a distanza, ma anche le esibizioni del coro on line su You Tube.