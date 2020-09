Il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi presenta Sguardi oltre il tempo

Martedì 8 settembre, alle 18.30, a Turriaco in piazzale Faidutti, in caso di cattivo tempo presso la Sala Consiliare, si terrà l’attesa presentazione dell’antologia “Sguardi oltre il tempo” - quarantanove racconti e una lettera d’amore - di Gabriella Brumat Dellasorte, editata dal Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi.

"Gabriella Brumat Dellasorte è conosciuta sia come esperta in storia romana e altomedievale, autrice di diverse pubblicazioni su Aquileia e di guide turistiche del Friuli Venezia Giulia, sia come collaboratrice e ricercatrice per Fondazioni, Istituzioni Culturali, Parrocchie e Associazioni. Socia fondatrice del nostro Gruppo, Gabriella nel corso degli anni ha curato diverse opere da noi editate - afferma la presidente Caterina Chittaro - finalmente nell’anno in cui ricorre il 20esimo anniversario della fondazione della nostra Associazione, grazie anche al contributo dei Comuni di Turriaco -San Canzian d’Isonzo - Grado, della BCC Turriaco, della Fondazione Carigo e della Regione Friuli Venezia Giulia, siamo riusciti a raccogliere in questa antologia una parte delle narrazioni di Gabriella, che, seppur frutto di fantasia, traggono ispirazione da storie vere, ricordi tramandati, ambienti e luoghi del Friuli Venezia Giulia, dove la Bisiacaria fa la parte da leone. I disegni dell’artista Marina Legovini, storica amica e collaboratrice del gruppo, impreziosiscono ulteriormente l’opera”. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid.