Il Gruppo Ermada Flavio Vidonis ripulisce il manufatto dedicato alle Cave di Aurisina

Il Gruppo Ermada Flavio Vidonis nell'ambito del progetto DuinoBook Storie di Pietre, in corso di svolgimento fino al 18 maggio, ha provveduto a incaricare la ditta specializzata Ecocentro di Trieste alla pulizia del manufatto sito ad Aurisina Centro dedicato ai 2000 anni delle Cave di Aurisina. Il manufatto posto ai lati della Chiesa di San Rocco era stato installato proprio a ricordo delle Cave famose in tutto il mondo. Un simbolo che ha rappresentato molto per l'economia del territorio, con l'inizio del secolo dove migliaia di operai erano impiegati nell'escavazione e nella lavorazione della pietra e del marmo.

Negli appuntamenti di Duino Book, partiti il 1 di maggio, il Gruppo ha voluto ripercorrere alcune storie di pietre, pietre che hanno visto la Grande Guerra, pietre che hanno visto il terremoto, pietre che hanno sentito canzoni e poesie in lingue e dialetti diversi, pietre che sono state utilizzate per costruire piazze, palazzi statue e colonne. Puntate che hanno toccato Ravenna come Bologna, Vienna come Venezia, Trieste e Terracina attraverso un importante filo conduttore: la pietra di Aurisina. In vista delle Giornate Fai un contributo importante per proseguire il cammino legato alla valorizzazione di questi luoghi.