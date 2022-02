Il Kulturni Dom si è tinto d'oro

Il 15 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro il cancro infantile. La Giornata nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare il dibattito medico scientifico sul cancro nei bambini e nei ragazzi, sviluppare la cultura della prevenzione, aumentare la consapevolezza delle sfide che si trovano ad affrontare i malati, le loro famiglie, i lungo-sopravviventi, accendere l’attenzione sulla dimensione affettiva e psicologica della malattia.



Nell’occasione pure il Kulturni dom di Gorizia, come diversi centri culturali nel mondo, si è tinto d’oro nelle ore serali dello scorso martedì. La facciata del centro è rimasta infatti illuminata per diverse ore con luci dorate.