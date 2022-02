Il Kulturni dom si tinge d'oro per la Giornata mondiale contro il cancro infantile

Il 15 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro il cancro infantile, International Childhood Cancer Day, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e da Childhood Cancer International-CCI, la rete globale di 188 associazioni di genitori, con sede in 90 paesi e 5 continenti.



La Giornata nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare il dibattito medico scientifico sul cancro nei bambini e nei ragazzi, sviluppare la cultura della prevenzione, aumentare la consapevolezza delle sfide che si trovano ad affrontare i malati, le loro famiglie, i lungo-sopravviventi, accendere l’attenzione sulla dimensione affettiva e psicologica della malattia.



Nell’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica isontina sulle problematiche del cancro infantile il Kulturni dom di Gorizia illuminerà nelle ore serali di martedì 15 febbraio la propria facciata con luci dorate.