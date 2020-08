Il lavoro si trova in queste aziende

All’orizzonte si stanno addensando nuvole di tempesta perché la Pandemia continua a creare problemi a livello mondiale, mentre molte aziende faticano a smaltire le tossine accumulate durante il periodo di blocco imposto per ragioni sanitarie a partire dal marzo scorso. Alcuni settori paiono molto più esposti e affaticati, mentre altri sono in piena espansione e offriranno nuove opportunità di lavoro.

Barbara Del Dò, people advisor (selezione del personale) per il Friuli Venezia Giulia della Adecco, multinazionale specializzata nella selezione di personale e tra le più importanti agenzie del lavoro in Italia, spiega quali sono i segnali che provengono dal mercato del lavoro nella nostra regione e quali saranno le professionalità più ricercate a fronte della difficile congiuntura.

“Osserviamo i cambiamenti e cerchiamo di avviare azioni predittive - spiega la manager - che ci consentano di aiutare le aziende a ripartire e, al tempo stesso le persone a reinventarsi e trovare occupazione. Abbiamo suddiviso in quattro grandi gruppi i settori economici, a seconda dell’impatto subito a causa della crisi sanitaria: il primo include e-commerce, telecomunicazioni, comparto medico farmaceutico, igiene e pulizia hanno incrementato il lavoro. Acquisti on line e comunicazione digitale, ovviamente, hanno compiuto un balzo in avanti proprio a causa del lockdown, perché molte aziende si sono date da fare per superare le difficoltà ricorrendo al lavoro agile (smart working) e alle comunicazioni digitali. Nel secondo settore collochiamo la grande distribuzione organizzata, la distribuzione di cibo e bevande (food and beverage) e le aziende di fornitura dei servizi (utilities) che non hanno subito impatti negativi, ma è cambiata la modalità di acquisto dei beni proposti e le aziende hanno dovuto rapidamente adeguarsi per affacciarsi a un nuovo mercato. Il settore manifatturiero legato a metallurgia, elettronica, chimica, legno ed edilizia ha subito un rallentamento durante l’epidemia, registrando poi nella fase di ripresa un buon recupero. Infine il settore dei trasporti, ristorazione, intrattenimento, eventi e automotive dove le maggior parte delle aziende ha subito un arresto e la ripresa dopo il blocco è stata parziale”.



E' dunque possibile immaginare che le offerte di lavoro nei prossimi mesi si concentreranno in particolare nei settori che hanno retto meglio.“Come azienda abbiamo registrato qual è l’aumento o il decremento di occupazione nei vari comparti e cerchiamo di essere pre ciclici, focalizzandoci sui più dinamici: il settore medico, chimico, e farmaceutico cresce in Italia del 16%, la produzione industriale logistica legata all’e-commerce viaggia attorno al 40% in più, la grande distribuzione organizzata registra un più 60%, mentre i settori di sanificazione e pulizia viaggiano attorno a incrementi del 40%. In questi campi sarà dunque più facile trovare lavoro”.A fronte della tempesta prevista nei prossimi mesi la dirigente dell’Adecco fornisce un consiglio. “Fin da prima dell’emergenza - dice - abbiamo puntato molto sulla formazione a distanza nell’ottica di dotare i lavoratori di nuove competenze, ma durante l’emergenza questo processo è accelerato. Ci siamo trovati a lavorare con due velocità: aiutare da una parte le aziende a frenare e a gestire la cassa integrazione e, dall’altra, supportare chi invece cercava personale. Sul primo versante abbiamo così cercato di offrire, a chi era rimasto a casa in cassa integrazione, un punto di riferimento anche attraverso la proposta di corsi di formazione a distanza dedicati a tutti i nostri lavoratori a tempo indeterminato”.A fronte delle difficoltà che si prospettano sull’export a causa della frenata del commercio mondiale gli esperti ritengono che le aziende dovranno concentrarsi sul mercato interno, una flessibilità la cui importanza è confermata dall’interlocutrice: “Il cambio di strategia per le aziende è indispensabile. Oggi ci confrontiamo con imprese dove hanno avuto la capacità di reinventarsi rivedendo le linee di produzione e altre che hanno avviato un ragionamento su come riorganizzarsi e cambiare strategia e modello organizzativo. Per esempio se un’impresa fino a ieri era molto strutturata per l’ufficio dedicato al commercio con l’estero, oggi dovrà puntare più sulla parte di assistenza tecnica e dedicata allo sviluppo del mercato locale, pur se più piccolo. Il nostro lavoro anche in questo caso è aiutare le aziende a ristrutturarsi e a capire come riorganizzare il lavoro al proprio interno”.