Il LeoMajor alle Olimpiadi di Astronomia

Dal 26 al 28 aprile a Perugia si è svolta la fase nazionale delle Olimpiadi di Astronomia con la partecipazione degli studenti delle scuole superiori di tutta Italia che si erano qualificati nella gara d'istituto del 25 febbraio.

Ha partecipato anche un rappresentante del liceo Leopardi Majorana di Pordenone, Riccardo Brunetta, della classe I B dell'indirizzo scientifico. E' la seconda volta che Riccardo arriva alla finale nazionale di Astronomia, dimostrando grande passione per le stelle e per tutto l'universo che ci circonda. E' comunque la prima volta che partecipa in presenza visto che l'edizione precedente si era svolta a distanza a causa del Covid.

Preparatissimo come sempre, Riccardo ha affrontato la gara con grande determinazione, arrivando tra i primi cinque vincitori della categoria Junior2. Le premiazioni si sono svolte all'antico Palazzo Murena di Perugia alla presenza delle autorità nel campo istituzionale e universitario. Come ricordato dalla professoressa Anna Brancaccio del Ministero dell’Istruzione i vincitori sono inseriti di diritto nell’Albo nazionale delle Eccellenze. Non è mancato nemmeno un videomessaggio di complimenti e auguri dell'astronauta Luca Parmitano.

Le soddisfazioni, però, non finiscono qui perchè Riccardo è stato anche selezionato per far parte della squadra italiana che parteciperà alle Olimpiadi internazionali a Matera. Tutti i ragazzi del gruppo degli allenamenti di matematica del Liceo Leopardi Majorana sono orgogliosi di questa vittoria e fanno tantissimi complimenti a Riccardo.