Il LeoMajor collabora con ‘I bambini delle fate’

Il Liceo Leopardi - Majorana è da sempre impegnato nel consolidare la ricerca della continua innovazione e si è sempre distinto per la ricchezza dei legami con il territorio e per la capacità d’integrazione. In questo solco s’inserisce l’avvio di un progetto innovativo dedicato all’inclusione sociale proposto da ‘I bambini delle fate’, un’impresa sociale che dal 2005 si occupa di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale gestiti da partner locali a beneficio di famiglie con autismo e altre disabilità.

Il progetto riguarda, nello specifico, l’iniziativa della Banca del tempo sociale che ha lo scopo di offrire ai ragazzi con autismo e disabilità, occasioni di inclusione e agli studenti delle scuole superiori (16/20 anni) l’esperienza positiva di avvicinarsi al mondo del sociale in una struttura organizzata.

La Banca del tempo sociale ha individuato la Fondazione bambini e autismo onlus come realtà territoriale del terzo settore a cui spetterà la selezione di dieci ragazzi con disabilità che saranno abbinati a 30 studenti del Liceo Leopardi – Majorana, che dedicheranno parte del loro tempo libero a ragazzi con disabilità, in modo organizzato e strutturato.

Il progetto d’inclusione sociale prevede che tutti i ragazzi vengano coinvolti in gruppo, superando il rapporto uno a uno che troppo spesso punta i riflettori sulla persona che necessita di aiuto. E’ risaputo quanto sia importante lo spazio del confronto all’interno del gruppo dei pari che favorisce la crescita individuale e risponde ad alcuni dei bisogni fondamentali dell’uomo, fra cui quelli di inclusione e di affetto.

Il gruppo di pari è orientato, supportato e accompagnato verso una dimensione valoriale e una pratica con il fine di lasciare sullo sfondo qualsiasi specificità, promuovendo piuttosto il senso di appartenenza collettiva. Anche qualora sia necessaria un’attenzione particolare per il ragazzo con disabilità gli accorgimenti vengono “diluiti” in un impegno collettivo e lo stesso ragazzo potrà apprezzare il “gioco di squadra” all’interno di un clima positivo che si sviluppa non solo per lui ma accanto a lui.

Sono diversi gli aspetti positivi di questo progetto, fra cui il fatto che i ragazzi con disabilità possono contare sul miglioramento della loro autonomia condividendo una parte di quotidianità con i loro coetanei; i genitori percepiscono i loro figli sodisfatti per le attività svolte che li vedono coinvolti attivamente con i loro pari durante il tempo libero; agli studenti è data l’occasione di un’esperienza che punta ad accrescere la loro sensibilità generale verso il sociale, tant’è che, data l’alta finalità valoriale del progetto, lo stesso rientra all’interno dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.

Agli studenti che parteciperanno all’iniziativa sono riservati buoni per l’acquisto di libri ed è previsto, per i più meritevoli, l’assegnazione di borse studio. Ciò è possibile grazie all’investimento costante di un gruppo di imprenditori, convinti che questo progetto possa migliorare la coesione sociale e lo sviluppo all’interno della comunità, promuovendo il benessere per tutti e per ciascuno.

Le aziende con il cuore nel sociale: Agrigama, Corini, Distributore Esso del Col, Latofres, Modul Pan, Ristodom, Ros, Systein Italia.

La finalità ultima del progetto è che le relazioni che si verranno a creare fra tutti i ragazzi portino a un percorso di amicizia che possa continuare nel tempo, perché … chi trova un amico trova un tesoro.

Il progetto sarà presentato agli studenti martedì 15 marzo a Pordenone alle 11 nell’Auditorium Concordia. Testimonial d’eccezione saranno Franco e Andrea, la straordinaria coppia padre-figlio dalla quale ha preso vita l'associazione 'I bambini delle fate'.