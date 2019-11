Il limbo dei 12mila studenti stranieri

In Friuli Venezia Giulia 12mila studenti, il 63% del totale, sono stranieri anche se nati in Italia. Non sono né carne, né pesce, quindi. Estranei a casa loro, ma anche nel Paese d’origine dei genitori, che in molti casi non hanno mai visto. Questo limbo è dovuto alla legislazione italiana sulla cittadinanza, basata sullo ius sanguinis, ossia sulla legge 91 del 1992, che garantisce la cittadinanza italiana solo se trasmessa dai genitori. Altrimenti, per potersi chiamare italiano, un giovane, anche se è nato e si è formato nel nostro Paese, deve aspettare di aver compiuto 18 anni.

Proprio in questi giorni è ripartito alla Camera, alla commissione Affari costituzionali, il dibattito per modificare la normativa.

“La nostra proposta – spiega Cristiano Shaurli, segretario regionale del Pd – è superare lo scoglio dello ius soli, sul quale ci sono ancora polemiche, anche se è in vigore in molti altri Paesi democratici, e arrivare allo ius culturae. Questo diritto prevede la cittadinanza per tutti quegli stranieri che hanno terminato in Italia almeno un ciclo d’istruzione e che quindi dimostrano di voler investire e costruire il futuro del nostro Paese, e che pagano le tasse. Si tratta, quindi di bambini che frequentano la scuola italiana e che sono a tutti gli effetti italiani”.

Non è dello stesso parere Mauro Bordin, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

“Tutti gli stranieri nati in Italia – spiega Bordin - hanno diritto alla cittadinanza al compimento dei 18 anni. La cittadinanza non è un regalo che cade dal cielo. Fino ai 18 anni lo straniero ha gli stessi diritti e doveri dei ragazzi italiani. E’ giusto, però, aspettare la maggiore età, per non avere problemi con le seconde e terze generazioni”.

Per il capogruppo della Lega non si può parlare di ius soli.

“Non è ammissibile – conclude Bordin - che il figlio di una straniera, appena arrivata in Italia, che non parla neanche la nostra lingua, diventi subito italiano. E’ necessario aspettare la maggiore età, come, del resto, per prendere la patente. E intanto sono garantiti gli stessi diritti e doveri. L’immigrazione incontrollata è un danno per gli stessi stranieri regolari e ben inseriti nella nostra società. Infatti, sono molti quelli iscritti alla Lega, che vogliono avere regole chiare”.

Non basta aver frequentato cinque anni di scuola primaria, e magari tre di scuola dell’infanzia, perché un bambino si senta inserito in quella che sente come casa propria.

Lo abbiamo chiesto a Luca Gervasutti, attualmente preside del liceo classico Jacopo Stellini.

“Le scuole – spiega il dirigente - stanno facendo molto per favorire l’integrazione degli studenti stranieri. E’ stata inserita anche una figura strumentale proprio per questo scopo. Del resto, in progressione, il numero di bambini stranieri nelle scuole dell’infanzia sarà sempre superiore a quello degli italiani. Anzi, alcuni istituti sono rimasti aperti soltanto per la presenza degli stranieri”.

Nelle scuole superiori, però, il numero degli studenti non italiani è bassissimo, soprattutto nei licei.

Dai dati della 29esima edizione del Dossier statistico immigrazione 2019 del Centro Studi e Ricerche Idos, in partenariato con il Centro Studi e Rivista Confronti, le percentuali sono massime nella scuola dell’infanzia e vanno man mano decrescendo nei gradi superiori. Fra i bambini stranieri iscritti nelle scuole dell’infanzia della regione, oltre 4 su 5 (l’80,7%) sono nati e cresciuti nel nostro Paese. Tale incidenza sale fino a superare l’85% in provincia di Udine.

Le percentuali decrescenti nelle superiori accendono, invece, una spia sulla qualità del processo d’integrazione.

Si registra un lieve miglioramento delle posizioni degli alunni stranieri nel 2018 rispetto all’anno precedente.

La variazione, seppur modesta, è un segnale positivo nel posizionamento futuro dei figli di migranti nelle varie tipologie professionali del mondo del lavoro.

“Molti docenti – conclude Gervasutti – sono ancora prevenuti sull’orientamento dei ragazzi stranieri, ma, quando ho lavorato alla scuola media Bellavitis di Udine, ho conosciuto molti stranieri che dopo le medie volevano iscriversi a un liceo e non a un corso professionale”.

Sono gli istituti di questo tipo, però, che possono garantire anche ai giovani non ancora italiani l’inserimento almeno nel mercato del lavoro.

Uno di questi è il Civiform di Cividale, ente accreditato dalla Regione che opera nella formazione e professionalizzazione dei ragazzi.

“Il 70% dei nostri studenti stranieri – spiega Valeria Komac, responsabile marketing e comunicazione – riesce a inserirsi nel mercato del lavoro e credo che questo sia il dato più significativo, per dimostrare il grado della loro integrazione. Noi ovviamente attiviamo processi mirati per favorire questo percorso e devo dire che molte differenze si appianano proprio grazie alla grande importanza che diamo alla manualità”.