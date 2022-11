Il Linussio di Codroipo apre le porte agli studenti di terza media impegnati nella scelta della scuola superiore.

Dopo il buon esito del primo incontro del 22 ottobre, l’Istituto rinnova l’appuntamento di Scuola aperta per sabato 19 novembre, dalle 15 alle 18 - per gli indirizzi di Codroipo senza necessità di prenotazione.

Gli studenti interessati e le loro famiglie potranno conoscere la ricca offerta formativa, attraverso la testimonianza di studenti frequentanti e dei professori, per conoscere le innumerevoli attività condotte nei laboratori e nelle aule tecnologiche, le metodologie didattiche, le opportunità future, nell’ottica della filosofia inclusiva dell’Istituto. Scuola aperta è anche un’occasione di confronto con la comunità e le esigenze del territorio del Medio Friuli e del pordenonese.

All’Iis Linussio si va dal polo umanistico del Liceo scientifico e del Liceo delle Scienze applicate, all’Indirizzo Tecnico Economico, accanto gli indirizzi professionali divisi in Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera, Servizi Commerciali per le Community online e l’Istituto Professionale settore Industria e Artigianato manutentori assistenti tecnici, per concludere con l’Istituto Professionale Agrario a Pozzuolo del Friuli; tutte valide scelte capaci di immettere gli studenti nel mondo del lavoro o nei percorsi universitari.

Le attività extracurricolari sono molteplici, tra cui i progetti di Erasmus all’estero, il soggiorno linguistico, Edu-change, Impresa simulata, il percorso imprenditoriale Idee in azione, la partecipazione ai concorsi nazionali, le Olimpiadi nelle discipline Fisica, Matematica, Economia e Italiano, i debate, i progetti PON, Geometriko, numerosi corsi accreditati, PCTO, patentini e certificazioni a carattere professionalizzante, senza dimenticare il laboratorio teatrale, i percorsi di analisi cinematografica e il progetto di Officina fotografica.

All’incontro in programma per sabato 19 novembre ne seguiranno altri tre, tutti programmati nella giornata di sabato: il 3 e 17 dicembre, e il 14 gennaio 2023. In aggiunta, su prenotazione, gli studenti potranno partecipare agli stage attivi previsti nei mesi di novembre e dicembre direttamente presso l’Istituto.