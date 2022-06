Il Lions Club Udine 'forma' 37 studenti del Bearzi

Sono state consegnate in occasione della festa di fine anno dell’Istituto Salesiano Bearzi le certificazioni Cetop a 37 studenti della scuola udinese che, nei mesi scorsi, grazie al sostegno del Distretto 108 Ta2 del Lions Club, con capofila il Lions Club Udine Host, hanno avuto l’occasione di frequentare un corso di formazione extrascolastica che ha fornito loro nuove competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Gli studenti del Centro di Formazione Professionale dell’istituto udinese - nel dettaglio 22 del corso P1 pneumatica, 11 del corso H1 oleodinamica e 4 del corso H2 oleodinamica - hanno infatti avuto l’occasione di migliorare le proprie capacità professionali e ottenere, al termine di un esame scritto e pratico, il patentino europeo Cetop (Comité Européen del Trasmissions Oleohydrauliques et Pneumatiques).

“Abbiamo creato il progetto “Formazione giovani: l’intelligenza nelle mani” – ha detto la presidente di Zona D del Lions Club Marinella Michieli, introdotta dal direttore del Bearzi don Lorenzo Teston – perché i Lions Club da sempre operano per favorire i giovani in tanti diversi settori. Tra le conseguenze negative della pandemia c’è un pericoloso aumento della percentuale di abbandono degli studi ed è proprio in quest’ottica che abbiamo deciso di aiutare i ragazzi ad avere degli strumenti pratici per affrontare il mondo del lavoro con più fiducia e ottimismo”.

Dopo i saluti dell’assessore all’Istruzione del Comune di Udine Elisabetta Marioni, è intervenuta la vicegovernatore del Distretto 108 Ta2 Nerina Fabbro che ha evidenziato come: “Il titolo di questo progetto è molto affascinante e ci ricorda quanto intelligenza e lavoro manuale siano in stretta correlazione. Sono orgogliosa di aver potuto realizzare questa iniziativa assieme ai cinque Lions Club di Udine e all’Istituto Bearzi”.