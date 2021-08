Il lockdown ‘risparmia’ 1.400 vittime della strada

Che durante il 2020, ovvero in epoca di lockdown, il numero degli incidenti, e dunque delle vittime della strada, sarebbe drasticamente calato rispetto all’anno precedente era facile prevederlo. Con gran parte dei friulani e dei giuliani chiusi in casa - specie nelle ore notturne - i veicoli circolanti sono diminuiti. E se in strada non si va, non se ne diventa vittime. Ora, grazie all’Istat, sappiamo anche quante sono le vittime ‘risparmiate’ dalle misure anticovid: si tratta di 1.373 feriti e 25 morti, poco meno di 1.400 in totale.

Stando al rapporto pubblicato dall’Istituto di statistica nei giorni scorsi, infatti, rispetto al 2019 lo scorso anno i sinistri in regione sono passati da 3.321 a 2.344 (meno 29,4%). Di conseguenza, le persone rimaste ferite sono passate da 4.402 a 3.029 (meno 31,2%) e quelle decedute da 72 a 47 (meno 34,7%). Mentre le nostre prime due percentuali sono in linea con la media italiana, l’ultima, riguardante i morti, è di dieci punti superiore a quella dell’intero Stivale, dove la diminuzione delle vittime è stata meno consistente. Va detto che il lockdown ha dato una forte accelerazione a un trend già in atto da tempo. Per rendersene conto è sufficiente dare uno sguardo ai tassi di mortalità e di incidentalità stradale.



Se nel 2010 questi erano pari rispettivamente a 8,4 morti e 384,9 incidenti ogni centomila abitanti, nel 2018 avevano raggiunto i 6,3 morti e 275,7 incidenti, per assestarsi lo scorso anno a quota 3,9 e 194,9. Ma qual è il tipo di strada che mette più a rischio le per sone? I dati ci dicono che le vie meno sicure sono quelle urbane, forse anche per il fatto che in diversi periodi gli automobilisti non hanno potuto uscire dai confini comunali.Lo scorso anno, infatti, nelle autostrade sono avvenuti appena il 3,8% degli incidenti, il 10,6% dei morti e il 4,4% dei feriti, mentre nelle strade extraurbane le percentuali salgono rispettivamente al 24,3%, al 40,4% e al 26,4%. Ben il 69% dei sinistri, dunque, è avvenuto sulle strade urbane. Il tipo di careggiata più pericoloso è il rettilineo, dove sono accaduti 731 incidenti su 1.683 (il 43% del totale), seguito dagli incroci (333 casi, il 20%), dalle intersezioni soltanto segnalate (197 casi, il 12%) e dalle curve (182 casi, l’11%).Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte si tratta dei conducenti dei veicoli coinvolti. Questi sono stati 36 su 47, mentre i passeggeri sono stati 3 e i pedoni 8. A pagare il maggiore tributo di sangue sono stati i maschi, 38 su 47, oltre l’80% del totale. Infine, l’età dei conducenti rimasti vittime della strada: a differenza di quanto si possa pensare, non sono i più inesperti ad aver perso la vita, ma proprio chi aveva la patente da più tempo. Nella fascia fino ai 29 anni, infatti, sono decedute 4 persone, 2 uomini e 2 donne, mentre tra gli ultra 65enni le vittime registrate sono 9, 8 uomini e una donna. Nelle fasce centrali si concentra il maggior numero di persone che hanno perso la vita: 6 tra i 30 e i 44 anni, altrettanti tra i 45 e i 54, 5 tra i 55 e i 59 e ancora 5 dai 60 e i 64.

