Come ha agito il lockdown sulla sfera emotiva di adulti, adolescenti e bambini? Quali emozioni abbiamo provato durante e subito dopo l’isolamento causato dall’emergenza sanitaria? Ma soprattutto, quali sono le conseguenze psicologiche che dovremmo prepararci ad affrontare e come gestire con consapevolezza il ritorno alla socialità e alla vita di sempre?

Ne parlano il ricercatore neuroscienziato Marcello Turconi e la psicologa dello sviluppo Valentina Basaldella nel nuovo video cartellone dell’IRSE - Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE), Il Lockdown delle Emozioni. Narrazioni Digitali per Affascinati dal Cervello, in programma per il 6, 8, 10 e 13 luglio 2020 alle 15.30 sulla pagina Facebook IRSE-ScopriEuropa. I video saranno pubblicati sulla pagina Facebook IRSE-ScopriEuropa il 6, 8, 10, 13 luglio 2020 alle 15.30 e resteranno visualizzabili anche in seguito, oltre che su Facebook, anche sull'IGTV del profilo Instagram IRSE-ScopriEuropa, sul Canale YouTube Cultura Pordenone e sul sito dell’IRSE www.centroculturapordenone.it/irse. Il cartellone delle Narrazioni digitali per Affascinati dal Cervello è realizzato con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Comune di Pordenone e Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile.

Si parte lunedì 6 luglio 2020 alle 15.30 con Marcello Turconi, ricercatore, divulgatore e neuroscienziato della Sissa di Trieste, che parlerà del complesso rapporto tra piacere e dipendenza, di come il lockdown abbia rafforzato dipendenze già esistenti e contribuito a crearne di nuove. Mercoledì 8 luglio alle 15.30, sarà Valentina Basaldella, psicologa specializzata dello sviluppo e dell’intervento nella scuola, a rispondere a dubbi e preoccupazioni di genitori, educatori ed insegnanti sulle emozioni dei bambini da zero a sei anni, al tempo del coronavirus: come accompagnare i bambini nella fase di ripresa della socialità impedendo alla “sindrome della capanna” di prendere il sopravvento e privilegiando le relazioni sociali, come possiamo immaginarci la ripartenza del mondo della scuola dell’infanzia e primaria.

Ritornerà venerdì 10 luglio 2020 alle 15.30 Marcello Turconi, con un video incentrato sulla maturazione del cervello durante l'infanzia e l'adolescenza: come la maturazione non contemporanea di aree diverse del cervello (quelle responsabili della regolazione emotiva, dell'autocontrollo, ecc...) sia responsabile di comportamenti tipici in queste fasce demografiche, tra cui la ricerca di sostanze e la propensione verso comportamenti rischiosi; come ha influito il lockdown a livello emotivo su adolescenti con dipendenze, disturbi alimentari e propensione a comportamenti rischiosi. In chiusura lunedì 13 luglio 2020 alle 15.30 un ultimo intervento di Valentina Basaldella sulle emozioni della fascia d’età pre-adolescenziale al tempo del coronavirus: come favorire la gestione efficace del mezzo tecnologico per non abusarne e rischiare di diventarne dipendente; quali possono essere le ripercussioni del lockdown e come possiamo immaginarci la ripartenza del mondo della scuola per questa fascia d’età.