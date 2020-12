Il maestro di sci alpino non molla le racchette

Per parlare con rispetto di montagna in questo difficile momento, abbiamo disturbato Luciano De Crignis: un nome, una leggenda. Il maestro di sci alpinismo e guida alpina di Ravascletto, classe 1944, è tra i più anziani maestri di sci ancora in attività. De Crignis fa tuttora parte della mitica Scuola Carnia Zoncolan, nata dall’idea di Sergio De Infanti, che proprio quest’anno raggiunge il traguardo dei 50 anni. Il maestro ha già dato la sua disponibilità alla scuola e terrà lezione ad adulti e bambini dal 23 dicembre al 31 marzo. Covid permettendo.

De Crignis vive ancora nella casa in cui è nato e dove ama trascorrere l’inverno. Sempre lavorando.

“Finché potrò – spiega De Crignis – non smetterò mai di sciare e amerò sempre la neve che dà pace e rende meravigliosi e poetici tutti i luoghi. Per lavoro ho girato tutto il mondo. Sono andato via di casa subito dopo il servizio militare negli Alpini. Anche durante la naja ho lavorato come maestro istruttore. Ho subito capito che quello era il mio futuro e ho lasciato nel cassetto il diploma di perito e il contratto di assunzione alla Seima di Tolmezzo, dove ho resistito un anno. Non potevo stare tutto il giorno al chiuso. Quando dissi ai miei genitori che avrei fatto il maestro di sci, non furono d’accordo. Non pensavano che mi avrebbe dato da vivere. Ma io mi sono impegnato e ho fatto tutta la gavetta”.



“Per mantenermi - racconta il maestro -, ho lavorato sullo ski-lift e in albergo a Bormio, della famiglia Sartorelli, dove sono sato 27 stagioni”.Nel 2003, l’incidente al ginocchio. “Mea culpa – racconta il maestro. La neve è un lupo con le sembianze di agnello. Non le ho dato del lei e sono stato castigato. L’ortopedico mi ha detto che devi farle sempre la riverenza. Per questo succedono gli incidenti. Le avevo dato troppa confidenza. La neve ha mille variabili e anche se sei un esperto il pericolo c’è sempre. I giovani devono imparare ad aspettare. Nei fuori pista non si può mai sapere cosa c’è sotto i piedi”.“Ho conosciuto i campioni: Thoeni, Stenmark e Gros. Ho imparato da tutti. Il periodo d’oro dello sci è stato quello della Valanga Azzurra e comunque dagli Anni Settanta, appunto, al 2000. Tra i miei allievi ricordo lo scià di Persia e Gigliola Cinquetti, ma soprattutto un dentista torinese, Gianfranco Falzoni, con il quale siamo amici da 30 anni, e Luciano Chellini di Firenze, pittore appassionato di sci”.“Il primo ottobre 1989 ho accompagnato l’imprenditore degli sci Lamborghini sulla vetta del Cervino, parete est. Aveva 85 anni. L’imprenditore è morto a 99 anni e ha sciato fino a 96”. Con passo lento e regolare, come ripeteva sempre.“I giovani sono cambiati. Sono più attratti – spiega il maestro - dagli smartphone. Io amo insegnare ai bambini. Dai tre ai 12 anni puoi portarli dove vuoi, insegnare loro la magia della neve, a scivolare e galleggiare. Adesso, però, sciare è più facile. S’impara in fretta. Sci carving, scarponi leggeri, tappeti di risalita e non a spazzaneve. La vita degli sciatori è diventata più facile e dopo due ore di lezione gli allievi scendono da soli”.“C’è chi dice che lo sci estivo non è più di moda, ma sullo Stelvio si sciava da maggio a novembre. Certo è che il clima è cambiato – conclude De Crignis -. E’ sempre più caldo e la neve si scioglie subito. E poi sciare costa ancora molto e non tutti possono permetterselo, figurarsi in questo periodo. Le settimane bianche sono un ricordo. Anche se proprio quest’anno di Covid mi hanno detto che ci sarà tanta neve”.“L’emergenza sanitaria – spiega De Crignis – mi rende più triste che preoccupato. Io vivo nella borgata di Alnetto, a Ravascletto, che conta sette persone in inverno. Difficile che il male ci tocchi, anche se il virus è molto insidioso. Piuttosto, mi dispiace per i miei piccoli allievi. Per esempio, una famiglia che viene ogni anno a Ravascletto dalla Sicilia per la settimana bianca e aveva prenotato già tre mesi fa albergo e lezioni ha dovuto disdire. E mi dispiace, solo per fare un esempio, per gli amici del mio storico albergo Sartorelli a Bormio, che conta 180 posti letto e 40 dipendenti. Non so come se la caveranno”.. La traversata carnica, da San Candido a Tarvisio, che ho fatto due volte, è un’esperienza unica, per esempio. Si scia per 180 chilometri senza sentire un rumore. E lo dice uno che ha sciato in tutto il mondo”. Eppure, il turismo invernale in Friuli non decolla. “Innanzitutto – conclude il maestro -, perché c’è una scarsa ricettività. L’Alto Adige vive di turismo e sa che da lì trae il suo guadagno. Per questo il turista è trattato con grande riguardo”.