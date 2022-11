Il Malignani di Udine vince il contest Design your Planet!

Si è concluso con la celebrazione dei ragazzi dell’Isis Arturo Malignani di Udine e la loro performance live il contest “Design your Planet!”, concorso aperto alle scuole secondarie del territorio e a tutto il pubblico in occasione della mostra Weplanet, ospitata all’interno di Tiare Shopping dal 24 ottobre al 7 novembre.

Gli studenti della classe IV LSA/C, Viola Bernardis, Giole Gervasi, Samuele Giacomini, Benedetta Giorgiutti, Peter Padovani, Anna Poles, Giada Toniutti, Luca Tessitori, Giacomo Zuccolo hanno convinto la giuria con il loro progetto “Crepe”, un globo inedito ispirato alla tematica ambientale. Filo conduttore l’idea di un mondo squarciato da numerose crepe. Un pianeta non ancora spezzato, ma frammentato, fortemente danneggiato ed indebolito. Il progetto, originariamente pensato come trittico in tre bozzetti, poi confluiti in un unico globo artistico, ruota intorno ai concept: “Il peso dell’uomo sulla Terra”, “Scegli la tua impronta” e “Il mondo ci specchia".

Riguardo al primo concept i ragazzi commentano: “Abbiamo voluto rappresentare l’effetto del peso prodotto dall’uomo, che abbiamo scelto di voler concentrare in un unico punto, per far comprendere in maniera netta, come possa effettivamente essere responsabile a sgretolare il nostro pianeta. Al primo impatto si può̀ notare che il globo non è interamente realizzato con colori cupi, questo perché́ siamo convinti che nel mondo ci sia ancora una speranza, ossia la possibilità̀ di ritornare sui nostri passi e salvarci assieme al nostro amato pianeta”.

Sul secondo dichiarano: “Abbiamo pensato di creare un’impronta che attraversa il mondo da parte a parte, mari e continenti inclusi, realizzata per metà con gomma riciclata - l’azione dell’uomo fino a questo tempo - e l’altra metà in muschio e fiori colorati, per simboleggiare un futuro più̀ ecologico - l’azione dell’uomo da questo momento in poi, nel futuro. L’osservatore potrà in questo modo riflettere sull’impronta che intende lasciare su questo pianeta”.

“Il mondo ci specchia” vuole essere invece un invito allo spettatore a rispecchiarsi in un mondo fragile, che si sta sgretolando sotto il nostro sguardo a causa nostra. Il titolo simboleggia un importante avvertimento a fare attenzione perché́ il mondo sta osservando i nostri comportamenti. “Per coinvolgere il pubblico e rendere il modellino interattivo, abbiamo ipotizzato di incastrare delle monetine nelle varie fratture o crepe presenti nel globo. Questo va a sottolineare quanto il denaro influenzi la nostra vita coprendo i problemi presenti nel mondo” conclude la classe.

La mostra Weplanet - il più grande evento per chi ha a cuore il pianeta, è stata ospitata all’interno di Tiare Shopping al 24 ottobre al 7 novembre, riscuotendo un grande successo in termini di pubblico.

L’esposizione di 18 maxi globi di grande impatto e bellezza realizzati da artisti e designer sul tema della sostenibilità ambientale ha ottenuto il Patrocinio sia dal Comune di Villesse che dal Comune di Gorizia e ha previsto anche un coinvolgimento molto forte del territorio: più di 750 alunni delle scuole primarie hanno visitato dal 24 al 28 ottobre l’esposizione e hanno avuto modo di approfondire i temi riguardanti il riciclo e la salvaguardia dell’ambiente, attraverso un elaborato realizzato da ogni classe, ovvero un piccolo globo 3D esposto per l’occasione nella Galleria del Tiare Shopping.

L’esposizione Weplanet concorre, infine, al raggiungimento dei 17 Global Goals delle Nazioni Unite e si inserisce nel più ampio progetto People of Planet, attraverso il quale il Tiare mira a sensibilizzare la comunità sui temi dell’agenda 2030, realizzando iniziative rivolte alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente. Questo importante aspetto avvalora ancora di più l’evento, mettendo in risalto l’importanza concreta della sostenibilità ambientale, tema sempre più centrale a livello locale e mondiale.