Il Malignani non si ferma, ecco il progetto Planet

In periodo di lockdown, ha assunto particolare significato la firma da parte dell'Isis Malignani e della Danieli di Buttrio - due realtà storicamente in sintonia e più che mai decise a dare continuità all’impegno di dare prospettive ai giovani del territorio - di un nuovo accordo quadro per pianificare, organizzare e realizzare azioni formative con particolare focus su “Industrial Systems Engineering” (ISE), “Smart Manufacturing” (SM) e “Internet of Things” (IoT). Questo accordo descrive le linee guida di un progetto molto ambizioso, ma anche frutto di unità d'intenti per crescere tramite la formazione integrata tra Scuola e Azienda.

Planet è un progetto che punta alla creazione e alla ricerca di modelli didattici pensati per lo sviluppo tecnologico. In buona sostanza, il compito è in primis in carico a esperti nella formazione: docenti e professionisti che hanno nelle loro esperienze attività pratiche nelle specifiche tecnologie. Un preludio c’è già stato al Malignani con il progetto Accademia meccatronica e industria 4.0 partito lo scorso anno con una prima serie di incontri tra docenti Malignani e tecnici Danieli.

Ispirate, dunque, al principio di capitalizzare le buone pratiche e sostenere le idee, le attività di Planet riguarderanno: il rilievo dei bisogni formativi; l’organizzazione di interventi di aggiornamento professionale specifico per docenti, formatori aziendali e altre figure destinate a erogare formazione; sviluppare piani di studio e promozione della formazione permanente (Lifelong Learning); creare percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento per far maturare giovani telenti; promuovere l’aggiornamento delle competenze di settore nell’ottica dell’Improvement e del Peer Tutoring fra docenti e professionisti del mondo industriale.

"La denominazione del progetto ha trovato in 'Plant Engineering & Technology' (Planet) un sunto delle idee", spiega Giampietro Zamò della Danieli Academy. "L’acronimo, in inglese, richiama alla mente il pianeta in cui viviamo, un ambiente che non è solo uno spazio fisico (naturale o artificiale), ma soprattutto una dimensione sociale e politica: il comportamento umano è il frutto delle transazioni che avvengono tra l'individuo e l'ambiente socio-fisico. Le linee guida tracciate nell’accordo mirano a una visione d’insieme, ad attrarre in un contesto collaborativo le idee e i progetti che i protagonisti della scuola e dell’azienda, anche in autonomia, sviluppano e portano avanti per vari obiettivi. Ci sono moltissime iniziative nazionali e internazionali tra scuole e aziende, tra scuole e scuole che, se condivise, portano a rapidi e maggiori risultati di crescita in qualità".