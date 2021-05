Il Malignani vince la Fiera interregionale di 'Impresa In Azione'

Smokelock, progetto d’impresa ideato e realizzato dalla classe IV Lsa C dell’Istituto Malignani di Udine con l’obiettivo di ridurre il consumo e la dipendenza da sigarette e nicotina, ha vinto la Fiera interregionale Fvg-Veneto di Impresa in Azione Junior Achievement, aggiudicandosi di diritto la partecipazione alla competizione nazionale online #BIZfactory21 che si terrà il 3 giugno, per contendersi con le altre vincitrici territoriali il titolo di miglior impresa JA 2021.

Smokelock è un erogatore di sigarette, poco più grande di un pacchetto standard, che permette di far fuoriuscire una sigaretta per volta, a orari prestabiliti, in modo tale da ridurre gradualmente il consumo (tutte le specifiche su www.impresainazione.it/pagina_vetrina/smokelock/).

Gli studenti spiegano di aver chiamato l'azienda Smokelock per porre l’attenzione sulle due parole fondamentali che la compongono, poiché l’aspetto fondante del progetto è dissuadere le persone dal fumo e allontanare il rischio di dipendenza dalla nicotina. "Vogliamo proporre un prodotto innovativo ai clienti, con lo scopo di aiutarli a smettere di fumare".

Per ottimizzare il lavoro, gli studenti, con l’aiuto dell'insegnante, la professoressa Eva Pantanali, e dell'imprenditore Davide Boeri come dream coach, che li ha accompagnati concretamente lungo il percorso di ideazione dell’impresa e del prodotto, si sono divisi in otto gruppi, ciascuno dei quali si è occupato di una differente attività: amministrazione, analisi di mercato (anche con questionari per approfondire le problematiche sociali e di salute correlate al fumo), creazione e design, social, ricerca dei competitor, creazione del prototipo e sito web.

Il prodotto, confermano i ragazzi, è innovativo e all’avanguardia in quanto si differenzia da tutti gli altri prodotti presenti nel mercato: non è trasparente per non indurre psicologicamente il consumatore a fumare, non è etichettato come dispositivo medico, in quanto non contiene eccipienti, è dotato di un timer che non permette di sgarrare e non produce assuefazione, spiegano. Per capire meglio il funzionamento, gli studenti hanno realizzato un video e profili social dell’azienda e del prodotto, tra cui Instagram.

La motivazione che ha portato la giuria a premiare i 25 ragazzi del Malignani è stata "il prodotto innovativo con una forte valenza sociale", che la classe ha sviluppato "con grande accortezza da un punto di vista tecnico anche rispetto alle normative che caratterizzano questo particolare settore. Ha costruito un business plan dettagliato e un logo che richiama direttamente alla funzione del prodotto".

È l’ennesimo ottimo risultato per le scuole del Friuli Venezia Giulia – e peraltro in un anno così complesso per gli studenti –nella competizione che sul territorio vede coinvolta anche la Camera di Commercio di Pordenone-Udine, l'Istituto Scolastico regionale Fvg e le principali associazioni di categoria per supportare lo sviluppo della cultura d’impresa tra gli studenti delle scuole superiori. E il Malignani è tra le scuole che si sono aggiudicate più edizioni anche in passato, arrivando a vincere la finale nazionale e diventando finalisti anche a livello internazionale.