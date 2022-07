Il Marinoni di Udine compie 60 anni

Il Marinoni di Udine mercoledì 13 luglio festeggerà i suoi 60 anni: nato come Istituto tecnico per geometri accanto allo Zanon, dal 1992 è nell’attuale sede di viale Monsignor Nogara 2 e affianca all’indirizzo Cat - Costruzioni, ambiente e territorio quello in Grafica e comunicazione.

La cerimonia al Marinoni prenderà avvio alle 17 con l’intervento dell’assessore regionale alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti, del sindaco Pietro Fontanini, del prefetto Massimo Marchesiello, di Domenico Visintini, delegato del rettore dell’Università di Udine, di Lucio Barbiero, presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Udine, e della dirigente scolastica del Marinoni, Anna Maria Zilli.

Il programma prevede la consegna degli attestati di diploma alle classi quinte che hanno appena sostenuto gli esami di maturità e la consegna dei premi vinti dalle classi 4B CAT (al concorso “I futuri geometri progettano l’accessibilità 2022” con i docenti Leone e De Martino), 5A CAT, 5B CAT e 5A Legno (al concorso “Legalità agita- Beni confiscati alla mafia 2022” con i professori Di Girolamo, Leone e Pez) e 3G Grafica (ideatrice del logotipo vincente per il Centro Universitario Sportivo con la prof.ssa Lombardi).

Sarà possibile visitare la mostra allestita nei locali della scuola e ascoltare dalla voce degli studenti e dei docenti referenti l’illustrazione dei progetti realizzati.

I festeggiamenti proseguiranno con la performance “Fuga dall’abbraccio del mare (Due gocce stufe di essere bagnate)” di Valentina Papparella e Davide Boi, poi l’evento si chiuderà conun apericena alle 20.