Il mattone ha battuto il virus

Molti esperti avevano previsto un calo delle compravendite attorno al 35% nel 2020. Previsioni davvero funeste che però si sono rivelate errate e hanno dato ragione a Leonardo Piccoli, presidente regionale Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) che invece aveva previsto un calo importante, ma comunque più contenuto. I dati relativi allo scorso anno, diffusi dall’Agenzia delle Entrate, registrano infatti un calo del 7,7%, dato ovviamente negativo ma di gran lunga migliore di quanto lasciassero immaginare le prime proiezioni influenzate evidentemente dall’avvento della pandemia.



“Dalla lettura del report dell’Agenzia - spiega Piccoli - emerge evidente come a trascinare il mercato sia stato il territorio e non i quattro capoluoghi, confermando un processo di decentramento del quale già si vedevano i primi segnali nel 2019. Durante questa pandemia abbiamo visto crescere il bisogno di isolamento, assistendo quasi a una fuga dalla città, per trovare superfici un po’ più grandi. Questo perché anche pochi metri quadri in più o la disponibilità di un piccolo spazio verde stanno facendo la differenza. La pandemia ci sta così facendo riscoprire le periferie e i paesi e nel Nordest la provincia ha fatto segnare un più 10,8% delle compravendite nell’ultimo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre i capoluoghi hanno fatto segnare un modesto più 1 per cento”.



Quanto al mercato delle seconde case Piccoli conferma che in termini generali è stato registrato un aumento del 10% delle compravendite. Questa tipologia, tuttavia, non è più cercata come strumento di investimento da mettere a reddito, ma è diventata il luogo dove i friulani possono trascorrere serenamente il fine settimana o le ferie e mandare caso mai i figli a studiare, meglio se le seconde case si trovano in località facilmente accessibili e non troppo distanti.“Inoltre il mare offre una stagionalità molto più lunga – conferma Piccoli - rispetto alla montagna che ha sofferto molto, anche se nel 2020 abbiamo registrato segnali positivi soprattutto a Sappada, a Camporosso e a Tarvisio”. Anche l’andamento delle tasse di soggiorno evidenziano una minore sofferenza delle località balneari: Lignano per esempio si è difesa bene, perdendo circa il 28%, contro il meno 53% registrato da Trieste. La domanda resta sostenuta sul litorale e i prezzi tengono a fronte di un’offerta limitata, mentre avviene il contrario in montagna.“Paradossalmente verrebbe da dire che il mattone batte il Covid - sottolinea il presidente Fiaip - e la ricerca di luoghi più sicuri non solo sta riportano in auge il territorio, ma rende possibile la tenuta dei prezzi anche perché molte giovani coppie hanno deciso di mettere su casa. Ovviamente la grande variabile è legata alla tenuta dell’occupazione. Le banche stanno tenendo i tassi molto bassi, destinati a restare tali per molto tempo, anche se la concessione dei mutui sarà sottoposta a verifiche più stringenti per forza di cose”.