Il Mazzetto di San Giovanni compie dieci anni

Decima edizione, quella che si terrà mercoledì 23 giugno, per il Mazzetto di San Giovanni, a Udine. Come da tradizione, sarà il Largo dei Pecile a ospitare un'edizione che gli organizzatori annunciano speciale. Lasciata alle spalle l'edizione 2020 limitata a causa della pandemia, quest'anno l’appuntamento dedicato alla tradizionale distribuzione del Mazzetto di San Giovanni presenta un programma ricco dedicato a tutta la famiglia.



Si comincia alle 10 del mattino con la Mostra mercato dedicata ai prodotti di artigianato locale. Alle 18 Francesca Fontanel e Maurizio Racheli racconteranno storie, origini, leggende e tradizioni legate alla notte di San Giovanni e al mazzetto. Alle 18.30 avrà inizio la distribuzione del mazzetto.



Per i più piccoli (dai 4 ai 10 anni) ci sarà anche un laboratorio gratuito, alle 18.30, dal titolo 'Come nasce la farina?' per scoprire con attività creative e sensoriali il divertente viaggio del grano dal campo al molino a cura del Molino Moras.



Per i più golosi, durante la distribuzione si potrà assaggiare lo speciale gelato alla lavanda creato per l’occasione da D’Ambrosio Gelateria Naturale.



In occasione dell’apertura del Far East Film Festival verrà inaugurata la Festa delle stelle innamorate, conosciuta in Giappone con il nome di Tanabata Matsuri. Tutto il ricavato della manifestazione verrà devoluto all’associazione Fabiola onlus.