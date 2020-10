Il meglio del biologico regionale a Moimacco

La tradizionale festa d’autunno organizzata da AIAB su tutto il territorio nazionale arriva quest’anno alla ventunesima edizione, e in Friuli-Venezia Giulia si terrà il 4 ottobre a Villa De Claricini Dornpacher a Moimacco. Un appuntamento ormai consueto anche nella nostra regione, che offre ai cittadini l’opportunità di conoscere da vicino l’agricoltura e gli agricoltori biologici, che saranno “in bella mostra”, accompagnati da passeggiate, vendemmia, incontri a tema, attività per i più piccoli e ottimo cibo per tutto il giorno.



"Il biologico non è mai stato un tema così attuale, visto il crescente interesse che i cittadini dimostrano". Così Cristina Micheloni, Presidente di AIAB FVG (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica del Friuli-Venezia Giulia), commenta quella che è ormai molto più di una tendenza di mercato.



"Ancor più urgente con la pandemia in corso – prosegue Micheloni – è trovare un modo per salvaguardare la salute e il benessere di tutti: uomo, ambiente, animali allevati e selvatici, e il bio è lo strumento giusto, soprattutto se accompagnato da altre scelte ecologiche come il consumo locale, la riduzione degli sprechi lungo tutta la filiera e la diminuzione del packaging".



Per questo motivo AIAB FVG ha incrementato il proprio impegno nel far crescere il biologico regionale, farlo diventare sempre più performante in termini di sostenibilità e trasmettere ai cittadini ciò che realmente significa fare biologico, non accontentandosi di un logo.Anche l'Unione Europea ne ha riconosciuto il valore con la programmazione sull'agro-alimentare dell'European Green Deal, ovvero il piano “Farm to Fork”, che tra i primi punti dichiara l'ambizioso traguardo del 25% di superfice agricola biologica entro il 2030, e questo a fronte dell'evidenza scientifica di quanto il bio giovi all'ambiente, prima ancora che alla salute dei consumatorie e dei produttori.Per dare ulteriore concretezza l'Unione si è impegnata nel varare un nuovo Piano d'Azione a sostegno del bio, sulle cui modalità è ora aperta la consultazione popolare.Esso forgerà le politiche di sostegno, che poi dovranno essere applicate dagli Stati membri e dalle Regioni. "Auspichiamo che anche la Regione FVG apra per tempo una riflessione e un confronto sul tema, visti i problemi della scorsa programmazione e soprattutto la ridotta attenzione al tema dell'ultimo anno. Servono strumenti nuovi e adeguati alle necessità di agricoltori, trasformatori e cittadini, i pagamenti a superfice non sono la risposta - conclude Micheloni -".Proprio sulla via verso un salto di qualità culturale AIAB FVG ha incontrato la Fondazione De Claricini Dornpacher "che anche nella agri-cultura intende impegnarsi" dichiara il Presidente Oldino Cernoia "anche considerando che i 200 ha attorno alla Villa sono dedicati proprio alla coltivazione con il metodo biologico del vigneto e dei seminativi, un processo iniziato da Mariolino Snidaro e che intendiamo portare a compimento accogliendo anche eventi formativi e informativi sia per il settore agricolo che per i cittadini".