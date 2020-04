Il monfalconese Enrico Lucca torna virtualmente 'in pista' per la Via di Natale

Torna nuovamente ‘in pista’ il monfalconese Enrico Lucca. Dopo il viaggio da nord a sud dello Stivale nel luglio dello scorso anno al fine di raccogliere fondi da destinare alla Casa Via di Natale di Aviano, ora Lucca punta ad un suo nuovo record personale durante la Lucciolata Virtuale. L’iniziativa, nata ad Aviano per sostenere, virtualmente, la struttura dedicata ai malati oncologici e ai loro parenti, vedrà la possibilità per tutti di partecipare l’1, il 2 ed il 3 maggio. La ‘Lucciolata in quarantena’ è un invito a correre o a camminare, con qualsiasi modalità, a casa o per strada (nel rispetto delle normative previste a livello nazionale e regionale in materia di contenimento del coronavirus), e a donare 1 euro per ogni chilometro percorso. Portando con sé un lumino, una candela, una torcia. Non ci sono classifiche, distanze, premiazioni, solo un messaggio, che è anche lo slogan dell’iniziativa: una goccia di sudore riaccende la speranza.



Lucca, da Maspalomas, città di Gran Canaria in cui risiede con sua moglie,, ha in mente per il 1° maggio di effettuare qualcosa di decisamente unico: una sessione giornaliera di rulli con la bicicletta. Si tratta di un non-stop di quattordici ore percorrendo, virtualmente, circa 460-470 chilometri senza muoversi di un centimetro dal prato casalingo. “Qualcosa di fuori dal normale – racconta Lucca – che racconterò dai miei profili social ogni mezz’ora”. Enrico partirà alle 9, ora italiana, per concludere alle 23, ovvero partendo alle 8 di Gran Canaria per finire alle 22. Ad accompagnarlo, anche se solo nel pomeriggio, Miriam, la consorte. “Non sarà semplice – ammette Lucca – soprattutto per il clima: non muovendomi dovrò sopportare le temperature della zona, dai 22 gradi delle 8 ai 34 delle due del pomeriggio”.L’augurio dell’atleta monfalconese è quello di sensibilizzare quante più persone possibile: non potendo portarsi fisicamente in giro per l’Italia, “spero di ritrovare tante persone virtualmente”.