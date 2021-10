Il monopattino elettrico conquista anche il Fvg

In tutte le città d'Italia sta spopolando il fenomeno monopattino elettrico, veicolo 'green' e alla portata di tutti in quanto per guidarlo non è necessaria – per ora – una patente.

È acquistabile nei negozi di elettronica, articoli sportivi, veicoli elettrici e bici e il prezzo base si aggira intorno ai 100 euro per un modello da bambino e ai 250 per quello da adulto, arrivando a superare i 1.000 per i più accessoriati.

Lo scorso anno la vendita di questi veicoli è stata notevolmente incentivata dal 'bonus mobilità 2020'. Secondo i dati riportati dal Ministero della transizione ecologica, sono stati circa 663.710 i beneficiari dell'incentivo che, lo ricordiamo, valeva anche per le biciclette, a fronte di un importo stanziato di 215 milioni di euro. Nonostante le polemiche che avevano accompagnato la misura, potrebbe essere in cantiere un nuovo 'bonus 2021'; si parla di un possibile sconto del 30% sul prezzo d'acquisto di veicoli ecologici.

Il Fvg ha sempre dimostrato di essere attento alla salvaguardia dell'ambiente, promuovendo l'uso di mezzi poco inquinanti come gli eco-bus o incentivando l'utilizzo delle bici, dando ai cittadini e ai turisti la possibilità di affittarle in diversi punti sull'intero territorio.

Per quanto riguarda i monopattini elettrici, invece, la diffusione sembra andare un po’ più a rilento, almeno se guardiamo all'offerta a noleggio, possibile solo in alcuni esercizi commerciali privati, tranne che a Lignano Sabbiadoro. Qui, infatti, ha avuto successo il servizio offerto dal Comune attraverso l'azienda veronese Bit Mobility.

Il costo standard per il noleggio si aggira intorno a un euro per lo sblocco del veicolo, mentre la tariffa varia a seconda dell'azienda e va dai 15 sino ai 25 centesimi al minuto; viene data anche la possibilità di acquistare dei pacchetti giornalieri, mensili o settimanali a partire da 3,99 euro.