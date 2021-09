Il Mosaico di Codroipo festeggia 25 anni

Il primo settembre 2021, alla presenza del Sindaco di Codroipo Fabio Marchetti, del parroco di Codroipo mons. Ivan Bettuzzi, dei rappresentanti dell’Associazione Il Mosaico, del Gruppo Volontari Codroipesi e dei soci della Cooperativa Il Mosaico, gli ospiti e gli operatori del Centro Occupazionale diurno per persone con disabilità Il Mosaico si sono ritrovati presso la sede di Via Mazzini a Codroipo per un momento di festa, purtroppo breve a causa Covid.



"Oggi per noi è una data storica - spiegano dal Mosaico -: il 1° settembre 1996 iniziava la meravigliosa avventura del centro diurno Il Mosaico. Sono passati 25 anni, ricchi di relazioni, di attività, di proposte, di iniziative, di incontri e collaborazioni. Per ricordare questo percorso è stato scelto lo slogan Da25 anni … siamo di casa a Codroipo! Uniamo a questi festeggiamenti anche i 40 anni del Gruppo Volontari Codroipesi, che consideriamo da sempre la nostra sorella maggiore. Per noi essere di casa a Codroipo vuol dire avere rapporti di collaborazione costanti e fecondi con le realtà amministrative, scolastiche, economiche, culturali, educative, sportive, dell’associazionismo, con i privati cittadini, con la comunità cristiana. Essere di casa a Codroipo vuol dire coinvolgersi con la vita delle persone, soprattutto di quelle più fragili ed indifese, e con le preoccupazioni delle loro famiglie cercando di dare voce al loro disagio. Essere di casa a Codroipo vuol dire contribuire a creare un clima familiare nella società, che aiuti ciascuno ad esprimere la propria personalità e trovare il proprio posto. Essere di casa a Codroipo vuol dire offrire ai nostri concittadini di ogni età occasioni per mettersi in gioco, provare esperienze e relazioni insolite, aprire nuove prospettive alla propria vita, confrontare ed approfondire le proprie motivazioni. Essere di casa a Codroipo vuol dire prendere parte alla vita ed alle proposte della città e coinvolgere la città nei propri ideali e progetti".



"E’ quello che in questi 25/40 anni abbiamo cercato di vivere e trasmettere - proseguono dall'associazione -: prenderci cura della persona con disabilità considerandola PERSONA prima che disabile; e cercare di contribuire a far crescere la nostra comunità sempre più solidale ed inclusiva. Abbiamo invitato il sindaco ed il parroco perché rappresentano questa comunità, dal versante civile e da quello ecclesiale, per rinnovare loro il nostro impegno, la nostra collaborazione e soprattutto la nostra volontà di continuare ad ESSERE DI CASA A CODROIPO.Naturalmente è impossibile elencare tutte le persone, le Associazioni, gli enti, i comitati che hanno contribuito a farci arrivare fino ad oggi: ma nel grande quadro del Mosaico sono tutti presenti, ciascuno con la propria tessera unica e speciale. Vorremmo ricordare però alcune persone che non ci sono più: la Cinzia, tra i primi 4 ospiti che hanno iniziato il 1 settembre 1996, Vanni, un altro ospite che ci ha lasciato alcuni anni fa, la Fabiola e Berto, i primi volontari adulti, e i familiari degli ospiti che in questi 25 anni ci hanno lasciato"."Infine un ringraziamento particolare a tutti i volontari della Cooperativa, dell’Associazione Il Mosaico e del GVC, ai volontari del servizio civile universale e solidale del FVG, agli operatori del Mosaico e soprattutto ai ospiti, veri protagonisti e anima del Centro. Ci piace concludere con l’immagine del dipinto che il maestro Giancarlo Venuto ci ha donato tanti anni fa che riassume bene il concetto di solidarietà: due fiori, uno più grande ed uno più piccolo, sono così avvinghiati l’un l’altro che non si capisce chi sostiene e chi è sostenuto. Nella solidarietà i ruoli non sono divisi nettamente, chi dona e chi riceve, ma è un sostenersi a vicenda, un arricchimento reciproco. Grazie allora a chiunque in questi 25 anni si è fatto nostro compagno di cammino per averci fatto sperimentare la gioia di ricevere il grande dono della solidarietà ma soprattutto la felicità di poterlo condividere con gli altri - concludono -".