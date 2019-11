Il Natale è arrivato in fiera a Udine

La magia del Natale e il piacere del regalo sono già iniziati con IdeaNatale che ha preso il via oggi, giovedì 14 novembre, alla Fiera di Udine con i visitatori in coda all’ingresso fin dai primi minuti di apertura degli stand. E questo è il primo grande regalo che IdeaNatale fa ai suoi 150 espositori, premiando il loro impegno e soddisfando le loro aspettative commerciali.



Chi ben comincia… e IdeaNatale numero 31 è partita con il piede giusto, con la formula dell’ingresso gratuito e con una marea di proposte che lasciano a bocca aperta e nell’imbarazzo della scelta.



Non solo addobbi, alberi di natale, presepi, bambole e giocattoli, orologi e oreficeria, argenteria, pietre dure e preziosi, carte da regalo e biglietti d’auguri, oggetti artigianali in legno, vetro, mosaico e ceramica, ma anche vacanze sulla neve, tappeti e tessuti per la casa, capi di abbigliamento per l’inverno, accessori moda, candele, profumi, essenze e spezie, prodotti di erboristeria, i più tradizionali dolci natalizi, leccornie e raffinatezze di cioccolato, marmellate, miele, vini e spumanti e prodotto tipici della regione…



Proseguono gli incontri di LibrInsieme che dopo Mauro Corona portano in Fiera Gian Paolo Gri, Federico Rossi e Giovanni Santarossa, autori del libro Valentino Ostermann. La vita in Friuli. Usi, c ostumi, credenze, pregiudizi e superstizioni popolari. L’incontro-presentazione è in agenda per le 17.30 di domani al padiglione 6.



Venerdì 15, alle 12.00 nel padiglione 8, i saluti delle autorità e degli sponsor partner della manifestazione con brindisi inaugurale e visita degli stand alla presenza del Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore della Regione F.V.G., Riccardo Riccardi.



Anche i giocatori dell’Udinese Calcio visiteranno domani IdeaNatale per scegliere i regali e firma autografi. L’arrivo dei bianco neri è previsto verso le 17.30.



Fino a domenica 17 novembre stand aperti dalle 9.30 alle 20.