Il Natale solidale dei pompieri di Pordenone

Anche quest'anno, i Vigili del fuoco di Pordenone non hanno fatto mancare la loro generosità in occasione del Natale, promuovendo iniziative volte a promuovere i principi di solidarietà e inclusione.

I pompieri del Friuli Occidentale, provenienti dalle sedi del Comando (Maniago, Pordenone, Sacile, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo), sono stati impegnati nei giorni scorsi al Centro Trasfusionale dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli per una raccolta di sangue e plasma, proseguendo le iniziative avviate nel 2020 dal titolo "Il cuore grande e generoso dei #vigilidelfuoco si unisce alla causa di @donatorinati_ps: donare sangue è vita!".

Nelle quattro giornate di donazione hanno raccolto le adesioni di una trentina di pompieri, tra cui anche il nuovo Comandante provinciale, Matteo Carretto, il Campione Italiano di ciclismo dei donatori di sangue e quattro nuovi donatori.

Poi, i pompieri pordenonesi hanno per un attimo lasciato il ruolo di soccorritori e vestito i panni di Babbo Natale, portando così una ventata di buonumore e sorrisi ai bimbi del reparto di Pediatria dell'Ospedale di Pordenone. “Sono iniziative diffuse in tutto il territorio nazionale ed è stato un vero piacere incontrare i fan più affezionati dei Vigili del Fuoco e vivere assieme una parentesi di gioco", ha detto il comandante.

A differenza degli ultimi due anni, in cui il Covid aveva reso difficile l'accesso ai reparti, quest'anno Babbo Natale è stato accompagnato da quattro elfi-pompieri nella visita dei bambini ricoverati nel reparto di Pediatria per la consegna dei regali ai piccoli pazienti divertiti e curiosi.

"Buon Natale e buone feste ai genitori e al personale medico del reparto dai Vigili del Fuoco di Pordenone", ha concluso il comandante assieme a tutti i Vigili del fuoco del Friuli Occidentale, "vi aspettiamo nelle nostre Caserme!".

Donazione in-Divisa e Natale in Pediatria sono iniziative svolte a fianco delle associazioni locali che afferiscono al comando o che in qualche modo seguono percorsi comuni in questo 2022 ricco di iniziative.

Associazione Vigili del fuoco di Pordenone, Associazione Vigili del fuoco del Corpo Nazionale, Associazione Vigili del fuoco volontari della regione distaccamento di Sacile, Associazione Scricciolo in supporto alle famiglie dei bambini nati prematuri, staffetta solidale per Telethon, Fondazione down Progetto casa al sole sono solo alcune delle associazioni o eventi che hanno coinvolto i pompieri pordenonesi nell'anno che sta finendo, in un percorso per costruire una società più inclusiva e solidale.

I Vigili del fuoco di Pordenone, Maniago, Spilimbergo, San Vito al Tagliamento e Sacile augurano a tutti un Buon Natale e buone festività!