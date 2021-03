Il nemico islamico? Un'invenzione

Una religione più libera, che non ha conosciuto persecuzioni religiose interne, non ha acceso roghi per le streghe né creato ghetti per gli ebrei? quella ottomana/islamica. E’ la storia a dirlo, se analizzata da una prospettiva equilibrata quale quella che intende adottare Roberto Mancini docente di Storia politica e sociale del Mediterraneo negli USA, presso l'Università di Middlebury, che, per il ciclo dedicato alla storia delle religioni sarà ospite dell’Università Popolare di Udine per affrontare il tema dell’islamismo.

Il titolo della conferenza organizzata dall'Università Popolare di Udine è L’invenzione del nemico islamico e la costruzione culturale della alterità (XV-XVII sec) e l’appuntamento è per giovedì 11 marzo 2021 alle 18 sulla piattaforma zoom.us.



Professore, perché parla di invenzione?



“Di fatto è una costruzione culturale. Ad un certo momento, durante la Controriforma, è stato necessario dare forma ad un nemico esterno all’Europa e questo nemico è stato trovato nel mondo islamico. Con la Battaglia di Lepanto il mondo occidentale ha potuto sostenere che i cristiani erano alla riscossa nei confronti del nemico islamico e ottomano e da quel momento in poi è stato utile per l’Europa, soprattutto l’Europa cattolica impegnata contro il Protestantesimo, alzare la bandiera della vittoria verso il grande nemico della cristianità”.“Fino a un certo punto si è trattato di normale contrapposizione tra segni religiosi differenti che, mentre proclamavano le loro alterità e differenze lasciavano ampi spazi alla collaborazione. Tra mondo islamico e mondo cristiano c’è sempre stata una infinita quantità di contatti di ogni genere, sia economici che culturali. Solo nella modernità, per ragioni interne al mondo cristiano, si è pervenuti ad un tentativo di delineare una frattura tra i due mondi. Si tratta di una costruzione culturale perché mentre si definiva il nemico islamico gli europei erano particolarmente attratti dal mondo islamico.Certo. E’ divertente ricordare che la polizia di frontiera, la polizia portuale, è nata nei porti italiani di Venezia e Genova per impedire che i cristiani fuggissero verso il mondo ottomano, attratti da esso per due motivi. Il primo perché il mondo ottomano garantiva una maggiore mobilità sociale, era un mondo più libero. E poi non si dimentichi il fatto che il mondo ottomano/ islamico non ha mai conosciuto la persecuzione religiosa, ad esempio non sono mai stati accesi roghi nei confronti delle streghe. La violenza che con raccapriccio vediamo essere presente nel mondo islamico è un fenomeno post coloniale, quindi relativamente recente. Anche questo fa parte del grande inganno che alcuni cercano di costruire ai danni del mondo islamico, cioè l’inganno dell’attribuirgli una violenza quasi intrinseca o legata indissolubilmente alla fede religiosa islamica, che ha conosciuto spazi di libertà maggiori di quanti non ne abbia consentiti il cristianesimo nel continente europeo”.“Certo, anche nei loro confronti, ad esempio relativamente al diritto di famiglia. Alcuni studiosi hanno evidenziato che per lunghi secoli il mondo islamico è stato più lungimirante dando una maggiore tutela delle donne in caso di abbandono da parte del marito e maggiore attenzione al sostentamento e mantenimento dei figli rimasti senza padre. E poi, per fare un altro esempio, nelle città non sono mai stati alzati ghetti contro gli ebrei e anche questo è significativo.Ovviamente queste considerazioni ovviamente non sono volte a creare un clima di esaltazione del mondo islamico, ma servono a ricondurre la questione ad una giusta proporzione in una prospettiva storica equilibrata”.insegna Storia politica e sociale del Mediterraneo presso l'Università di Middlebury, ha al suo attivo una lunga esperienza sia come docente universitario presso diverse università. Si è interessato di storia sociale e della cultura in età moderna e contemporanea. Dirige il centro Téchne per le arti e la cultura industriale di Empoli e dirige con Franco Cardini la casa editrice All'Insegna del Mare di Roma. Tra i molti suoi scritti si ricordano qui le monografie: I guardiani della voce. Lo statuto della parola e del silenzio nell’Occidente Medievale e moderno, Roma, Carocci 2003; La trama del tempo. Reti di saperi, autonomie culturali, tradizioni (a cura), Roma, Carocci 2008; La lingua degli dei. Il Silenzio dal mondo antico al Rinascimento, Vicenza, Angelo Colla Editore 2009; Infedeli. Esperienze e forme del nemico nell'Europa moderna, Firenze, Nerbini 2013, Il martire necessario. Guerra e sacrificio nell’Italia contemporanea, Pisa, Pacini 2015, il volume, scritto insieme a Franco Cardini, Hitler in Italia. Dal Walhalla a Ponte Vecchio, maggio 1938. La complessità del fenomeno fascista alla luce di una storica visita, Bologna, Il Mulino 2020, e per le edizioni All'Insegna del Mare, la monografia curata con Franco Cardini La storia come avventura, Roma 2020. Ha appena terminato due monografie: Franchettiana. Storia di una famiglia e di una nazione e Le navi dei ṭarbūsh: l’invito è per gli associati e può essere richiesto anche dai non iscritti scrivendo a unipop.udine@gmail.com. Le registrazioni saranno visibili in seguito anche sul canale YouTube ufficiale dell’Università Popolare.