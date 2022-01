Il nido familiare: opportunità e vocazione

Dal 2011, anche il Friuli-Venezia Giulia dispone di una propria normativa sui servizi integrativi socio-educativi per la prima infanzia e i servizi educativi domiciliari. Successivamente, con i relativi aggiornamenti del 2013, 2015 e 2017, è stato regolamentato il funzionamento dei nidi familiari e delle cosiddette tagesmutter: “mamme di giorno”. Su questo tema così nuovo e interessante, l’associazione “La Gerla” (attiva dal 2009) vuole ora accendere un faro di approfondimento promuovendo un apposito convegno, che si terrà sabato 29 gennaio, alle 9, a Martignacco, presso la Sala Soci di PrimaCassa (via della Libertà, 2).

Un evento al quale, per La Gerla, parteciperanno: la presidente Linda Pavan; la coordinatrice Antonella Buzzi e la segretaria, Benedetta Bulfon. Il momento informativo è dedicato agli “addetti ai lavori” per presentare un servizio innovativo, di qualità e indispensabile per il territorio. Un’opportunità (con partecipazione gratuita) per scoprire una professione con una vocazione speciale: l’educazione dei bambini. In Friuli-Venezia Giulia sono già oltre 20 i nidi familiari funzionanti (per bambini dal 3 ai 36 mesi), gestiti da personale formato e specializzato, ma le occasioni di crescita del settore sono decisamente ancora molte.

Aprire un nido a casa propria vuol dire scegliere di iniziare un percorso di formazione continua. Serve, poi, aderire a una visione pedagogica che vede nel nido famiglia un luogo simbolico ed educativo, una “estensione della casa” per i bambini. E, infine, modificare la propria abitazione per farla diventare un luogo di crescita sicuro, accogliente e stimolante.

Nel rispetto delle norme antiCovid, è obbligatoria l’iscrizione che si può effettuare su: https://www.primacassafvg.it/eventiprimacassa/eventi/login/102.