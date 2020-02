Il Club per l’UNESCO di Gorizia, l'Arcidiocesi e la Biblioteca Seminario Teologico organizzano una serata dal titolo 'Il nodo ferroviario di Gorizia, ieri, oggi e domani". Appuntamento giovedì 20 febbraio, alle 17.30, presso l'Aula Magna in via del Seminario 7, a Gorizia.

La serata organizzata nel quadro del programma culturale 2020 prevede l'intervento dell'avvocato Alessandro Puhali, cultore di storia e tecnica delle ferrovie, Presidente dell’Associazione Museo-Stazione Trieste Campo Marzio e componente dell’Assemblea e del Comitato Trasporti del GECT GO.