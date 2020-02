Il nostro futuro raccontato dai boschi

L’uragano Vaia, i cambiamenti climatici e il New Green Deal europeo. Su questi temi si confronteranno Paola Favero e Silvia Stefanelli, invitate dalla Società Alpina Friulana martedì 11 febbraio (Sala eventi, via Brigata Re 29, Udine, ore 21) nell’ambito del 36° Festival del film e dei protagonisti della montagna.



Favero, che è stata forestale sulle montagne di Asiago, dell’Agordino e del Cadore e oggi è scrittrice, in C’era una volta il bosco. Gli alberi raccontano il cambiamento climatico. Sarà una pianta a salvarci? (Hoepli), affronta cause e conseguenze della cosiddetta tempesta Vaia, che ha abbattuto milioni di alberi per la prima volta a sud delle Alpi, in Italia, alla fine di ottobre del 2018. Il volume ha la prefazione di don Luigi Ciotti e vede come coautore l’oceanografo Sandro Carniel.



Stefanelli, udinese, alpinista del Club Alpino Accademico Italiano, dottore in Scienze forestali, è appena rientrata in Italia dopo aver fatto parte per due anni a Bruxelles del team di esperti che all’interno della Commissione Europea si è occupato del ruolo degli ecosistemi terrestri nei cambiamenti climatici.



La domanda che dà il titolo alla serata, “Cosa raccontano i boschi del nostro futuro?”, sarò sviscerata dalle due esperte facendo il punto sulla corretta informazione relativa al clima, agli eventi estremi, ai danni della deforestazione e alle soluzioni prospettate, con un focus sulle nuove politiche europee di contrasto all’emergenza clima, come l’afforestazione e gli obiettivi europei di decarbonizzazione entro il 2050, allargando l’orizzonte alla situazione globale.



“Se i boschi cadono, vuol dire che è cambiato qualcosa in maniera drammatica” afferma Paola Favero. “California, Siberia, Australia: enormi polmoni verdi sono stati annientati. Le foreste, i più grandi serbatoi di biodiversità assieme agli oceani, indispensabili per la vita della Terra, fondamentali perché assorbono anidride carbonica e mitigano il clima, sono in crisi. I boschi ci stanno dicendo che dobbiamo cambiare stili di vita, ridurre i consumi. Se non capiamo questo, siamo in pericolo”.



La serata si aprirà con un video e porterà la testimonianza di Andrea Maroè per la Forest Summer School, originale progetto di educazione ambientale avviato la scorsa estate in Friuli Venezia Giulia nei boschi di Ampezzo e Sappada devastati da Vaia.