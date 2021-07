Il nuovo Immaginario al Magazzino 26 amplia l'orario di apertura

In luglio e agosto il nuovo museo dell'Immaginario Scientifico al Magazzino 26 sarà aperto da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 18.00. Il nuovo orario estivo entrerà in vigore da martedì 6 luglio.



Il museo, che per ora occupa una porzione del piano terra del prestigioso edificio del Porto Vecchio (il piano superiore verrà inaugurato entro la fine dell'anno), è stato inaugurato nell'ottobre 2020. Dopo un periodo di aperture e chiusure a singhiozzo dovute all'emergenza Covid, il museo ha riaperto in tarda primavera con un orario ridotto. Ora sarà aperto a pieno regime, per accogliere i visitatori e i turisti che si stanno dimostrando recettivi e interessati al museo.



Inoltre, per tutta l'estate gli studenti da 6 a 14 anni e i docenti delle scuole del Friuli Venezia Giulia avranno l'ingresso gratuito, grazie a un contributo della Fondazione Pietro Pittini.



Nel rispetto delle misura anti Covid il numero dei visitatori del museo è limitato.



Le prenotazioni si effettuano online su www.immaginarioscientifico.it