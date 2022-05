Mercoledì 4 maggio alle ore 15.00, si svolgerà a Trieste nella Sala Maggiore della Camera di Commercio della Venezia Giulia, nell’ambito delle celebrazioni dei 30 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Kazakhstan, l’incontro con S. E. Yerbolat Sembayev, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica del Kazakhstan in Italia, intitolato “Il Nuovo Kazakhstan e le opportunità per le imprese italiane”.



Parteciperanno - in qualità di relatori - anche il Prof. Igor Jelen dell’Università di Trieste, il Consigliere economico dell’Ambasciata Asset Baisynov ed il Presidente di Finest s.p.a. Alessandro Minon. L’incontro – promosso dall’Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan in Italia con la collaborazione del Consolato Onorario del Kazakhstan a Trieste - si propone come occasione di presentazione del programma di riforme costituzionale ed economiche annunciato dal Presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev nel mese di marzo scorso e delle conseguenti nuove opportunità e degli strumenti di supporto offerti dalle agenzie governative kazake alle imprese straniere interessate ad insediarsi nel territorio kazako.



Inoltre, sarà anche l’occasione per un approfondimento del ruolo di supporto che Finest s.p.a. può svolgere in favore delle imprese regionali interessate a sviluppare la propria presenza in Kazakhstan. Considerate le limitazioni di capienza della Sala Maggiore, la partecipazione sarà consentita solo previa richiesta d’iscrizione da inviare all’indirizzo mail : trieste.4maggio@gmail.com, entro lunedì 2 maggio.