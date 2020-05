Il palazzo municipale di San Vito al Tagliamento amplia gli orari al pubblico

A San Vito al Tagliamento da domani, venerdì 8 maggio, entrerà in vigore il Protocollo di sicurezza che contiene le singole misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 che interesserà il municipio e i vari uffici pubblici sparsi per la cittadina. Documento che aiuterà a migliorare le attività comunali che prevedono l’accesso al pubblico ai servizi comunali. Un passo necessario visto che si amplia il numero di sportelli accessibili al pubblico ma che tiene conto della situazione sanitaria ancora molto delicata. Pertanto sì agli accessi al pubblico in municipio ma solo su appuntamento e solo se strettamente necessario.



“L’Amministrazione prosegue la propria attività ampliando gradualmente il numero di servizi aperti agli utenti così da accogliere le richieste della popolazione - afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie - ma al contempo è costretta a prendere una serie di accorgimenti “di sicurezza”poichè permane una fase delicata e dunque saranno necessari cautela e grande senso di responsabilità da parte di tutti”. Per dare seguito a questo, è stato adottato l’apposito Protocollo che contiene le indicazioni che l’apparato comunale seguirà, a partire dalle operazioni di sanificazione dei locali comunali oltre o le misure per il controllo e la gestione degli ingressi del pubblico.



I servizi e il personale dell’Amministrazione comunale saranno disponibili innanzitutto per telefono, e-mail e posta. “Invitiamo i cittadini - comunicano dal palazzo municipale - a sbrigare le proprie pratiche amministrative, per quanto possibile, via e-mail, posta o telefono e di richiedere un appuntamento solamente nel momento in cui non sia possibile utilizzare gli altri canali”. E’ stato quindi rimarcato che è possibile accedere al municipio esclusivamente previo appuntamento telefonico, ai servizi essenziali, nei seguenti orari: lunedì dalle 10.30 alle 12.30; mercoledì dalle 10.30 alle 12.30; venerdì dalle 8.30 alle 10.30. L’ingresso unico al municipio è quello prospiciente il parcheggio “Susanna”, anche per chi ha appuntamento con la Polizia locale. Gli appuntamenti con il pubblico si svolgeranno esclusivamente nei locali posti al piano terra del municipio, nelle aree destinate. Non sarà consentito salire ai piani superiori se non autorizzati.Di seguito la lista completa dei servizi in municipio aperti al pubblico - ma potrà accedervi solo un utente alla volta - e i numeri di telefono per prenotarsi: Polizia locale (tel. 0434-842960), Stato civile (tel. 0434-842951), Servizi alla persona (tel. 0434-843411), Procotollo (tel. 0434-842910). I tempi di attesa potranno quindi allungarsi. L’Amministrazione ricorda l’utilizzo della mascherina. L’accesso al palazzo municipale sarà contingentato e regolato dal personale all’ingresso che verificherà data e orario di appuntamento e controllerà la temperatura tramite termoscanner.Anche l’attività di contatto con i singoli Assessori avverrà previo appuntamento. Inoltre, da domani, venerdì 8 maggio, riprende lo sportello “Dillo al sindaco”, il banchetto al quale il Sindaco Antonio Di Bisceglie accoglie i cittadini e le loro istanze, in occasione del mercato settimanale. Non più, però, in Piazza del Popolo ma in Sala consiliare, con il seguente orario: venerdì, dalle 10.30 alle 12. Non serve appuntamento. L’accesso seguirà i protocolli in corso per il municipio (termoscanner, distanza di almeno un metro in attesa, mascherina d’obbligo).Rimanendo in tema di servizi che riaprono al pubblico, si stanno mettendo a punto i dettagli del piano di ripresa della Biblioteca comunale. I dettagli nei prossimi giorni, ma intanto sono state fatte alcune anticipazioni: il servizio riprenderà il via dalla prossima settimana. Sarà possibile la sola attività di prestito libri, secondo una tabella oraria in fase di definizione. Gli utenti saranno ricevuti solo su appuntamento, a porte chiuse, per evitare assembramenti. Una volta riconsegnati, i libri saranno messi in quarantena per dieci giorni, secondo un protocollo di igiene delle autorità competenti.Infine, il Sindaco Di Bisceglie fa una riflessione: “Il capitolo delle attività culturali con le singole iniziative che contribuiscono al motore economico locale dando ossigeno ai commercianti e agli artigiani, che fortificano lo spirito d’appartenenza a un luogo, che alimentano lo spirito di conoscenza, è oggetto da giorni di riflessioni da parte di questa Amministrazione perché il settore va ri-progettato. E’ tempo di elaborare una ripresa per far sì che un patrimonio unico di associazioni e di volontari non si disperda e anche per investire in chiave turistica per il nostro territorio. Perché San Vito al Tagliamento è molto bella e l’orgoglio dei sanvitesi rappresenterà un ulteriore spinta per la ripartenza”.