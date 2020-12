Il Palmanova Village realizza il sogno di un bambino

Nizar, 12 anni, da sempre affetto da una malattia autoimmune, esaudirà il proprio sogno e andrà a Londra a visitare i luoghi legati ai romanzi gialli della sua autrice preferita, Agatha Christie, e assisterà alla commedia “Trappola per topi”, lo spettacolo più replicato nella storia del teatro. Appena lo scenario sanitario intrenazionale lo renderà possibile, Nizar partirà per Londra con la sua famiglia grazie al Palmanova Village e all’associazione Make A Wish Italia che ha come obiettivo esaudire i desideri di bambini affetti da gravi patologie.

Si tratta di un progetto condiviso da tutti i 5 Village della Land of Fashion, Franciacorta, Mantova, Valdichiana, Palmanova e Puglia: in un Natale che si preannuncia diverso da ogni altro, il Gruppo ha scelto di supportare l’Associazione Make A Wish per trasformare in realtà i sogni espressi da 5 bambini con gravi problemi di salute, uno per ogni territorio, che potranno così conoscere New York, Londra, Dublino, Legoland e la magia di Harry Potter.

“Abbiamo aderito con entusiasmo al progetto Make A Wish", commenta il direttore generale Domenico Casagrande. "Oltre alla donazione fatta da Palmanova Village, confidiamo che diventi un appuntamento annuale per portare gioia e serenità ai bambini regalando loro quello che desiderano di più, un’esperienza che, insieme alle loro famiglie, non dimenticheranno mai".

Per dare ancora maggiore visibilità all’iniziativa Make A Wish, infatti, nel Palmanova Village è stato allestito “L’Albero dei Desideri” che rappresenta il sogno realizzato di Nizar: condividere uno scatto di questo speciale albero di Natale con l’hashtag #fashionforland significherà far conoscere l’associazione e il progetto a più persone possibile e realizzare sempre più desideri… perché si sa … Non esistono sogni troppo grandi per i più piccoli!

Make A Wish International è una delle organizzazioni benefiche più note al mondo presente in 50 Paesi, con 45.000 volontari distribuiti in 40 Nazioni e 480.000 desideri realizzati nel mondo. Make A Wish realizza infatti i desideri di bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni d’età affetti da gravi patologie. Per l’associazione il valore di un desiderio è enorme: un sogno esaudito fa capire che nulla è impossibile e ha il potere di migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti.