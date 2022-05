Il Palmanova Village regala corsi di fotografia

Quattro mini corsi gratuiti di fotografia organizzatti da Palmanova Village in collaborazione con il Circolo fotografico Palmarino: il centro dello shopping di Ajello regala ai propri clienti appassionati di fotografia 4 differenti corsi a tema per migliorare tecnica e sensibilità.



“L’idea è nata grazie alla mostra fotografica Women. Un mondo in cambiamento, che ospitiamo al Village fino al 19 giugno – spiega la responsabile marketing Giada Marangone – 60 scatti d’autore dagli archivi di National Geographic che raccontano storia ed evoluzione della condizione della donna nel mondo. Grazie al Circolo fotografico Palmarino, offriremo ai tanti fotografi amatoriali sia la visita guidata gratuita alla mostra sia uno o più corsi per approfondire le diverse tecniche.”



I corsi si svolgeranno il sabato mattina dalle 10.30 alle 12 nella sala riunioni del Village con un massimo di 50 persone alla volta, al termine della visita guidata alla mostra Women (alle ore 10). Il 14 maggio, “Fotografare con lo smartphone” per imparare le basi della fotografia, applicate alla macchina fotografica più smart e social. Il 21 maggio “Il ritratto” per scoprire come fotografare le persone e catturare le migliori espressioni nel modo più efficace. Il 28 maggio, “Il paesaggio” per scattare i luoghi valorizzandone al meglio la loro bellezza. Infine, sabato 4 giugno, “La composizione delle immagini”: partendo dall’analisi di alcune delle foto della mostra, si scopriranno i segreti della composizione fotografica per inquadrare e scattare come i maestri.



Si alterneranno come Tutors delle lezioni il Presidente CFP, Marco Manzini, il Segretario, Luigino Snidero, Boris Nanut ed altri componenti dell’OdA del Circolo, tutti con pluriennale esperienza d’insegnamento in corsi di fotografia. A tutti i partecipanti sarà offerto un buono colazione/aperitivo da parte della direzione del Village e una gift card del valore di 10 euro.“Dopo 2 anni di pandemia, il Circolo Fotografico Palmarino APS BFI è particolarmente felice di poter finalmente riprendere in presenza la storica collaborazione con Palmanova Village, ed è orgoglioso di farlo proprio in occasione di una mostra fotografica prestigiosa e che va indubbiamente vista, con immagini targate National Geographic. È per questo che i corsi che il Circolo offrirà nelle prossime settimane saranno tarati sulle immagini e sui messaggi di questa mostra, corsi che saranno alla portata di tutti e permetteranno a tutti di migliorare facilmente le proprie abilità fotografiche.”Per maggiori informazioni: www.palmanovavillage.it