Il Paolo Diacono si presenta in diretta Facebook

Quest’anno, al Convitto nazionale 'Paolo Diacono’ di Cividale del Friuli, l’iniziativa Scuola aperta si terrà online. La presentazione generale dell’istituzione scolastica cividalese verrà effettuata venerdì novembre 27 alle ore 15.00 in diretta Facebook (sulla pagina social del Convitto), con l’obiettivo di dare tutte le informazioni utili per un primo orientamento.

Il Rettore-Dirigente Scolastico del Convitto Alberta Pettoello e alcuni docenti racconteranno la realtà del Convitto e del semiconvitto, i progetti e i valori distintivi del ‘Paolo Diacono’, faranno una panoramica introduttiva sulle sei scuole che ne fanno parte (Scuola Primaria, Secondaria di I grado, 4 Licei – Scientifico, Classico, Linguistico e Scienze Umane), sottolineando l’offerta formativa e i valori portanti della didattica, con un accenno alle peculiarità che le rendono uniche.



L’offerta formativa dei quattro Licei comprende un ventaglio stimolante e ricco di proposte culturali che si realizzano attraverso diversi progetti, l’innovazione didattica e i percorsi di approfondimento per la valorizzazione delle eccellenze. Nonostante la pandemia abbia temporaneamente sospeso la realizzazione di alcuni progetti, sono numerose le iniziative didattiche e gli scambi che solitamente si svolgono con l'estero (oltre ai Paesi dell’Unione Europea, anche verso Australia, Russia e Argentina), finalizzati non solo a potenziare la formazione degli alunni ma anche a garantire una preparazione sempre aggiornata del corpo docente. A conferma dell’elevato valore attribuito alla preparazione linguistica, il liceo Linguistico di San Pietro al Natisone è uno dei due istituti a livello regionale che propone il russo come lingua curricolare. Oltre al potenziamento della didattica CLIL (Content and Language Integrated Learning), un ulteriore servizio importante che accomuna i licei è la possibilità per i ragazzi di risiedere in Convitto e di essere accompagnati da educatori specializzati nell'esecuzione dei compiti e nello studio.



Per approfondire la conoscenza delle singole scuole, fino a gennaio 2021 seguiranno altre presentazioni online, per accedere alle quali sarà necessario effettuare la prenotazione tramite il sito del Convitto www.cnpd.it (sezione Scuola Aperta> https://cnpd.simplybook.it), indicando il proprio indirizzo e-mail e la scuola di interesse. L'indirizzo e-mail verrà utilizzato per notificare il collegamento tramite google meet. Al contrario, la presentazione di venerdì 27 novembre non richiede alcuna prenotazione; per seguire la diretta Facebook sarà sufficiente entrare nella pagina Facebook del Convitto alle ore 15.00.



Il Rettore-Dirigente Scolastico Alberta Pettoello ha affermato: “L’attività di orientamento è fondamentale per i giovani che devono indirizzarsi nella scelta della scuola e del percorso di studi e per le loro famiglie; siamo lieti di essere a loro disposizione per introdurli alle specificità e agli obiettivi didattici dei diversi gradi di scuola del Convitto. Docenti, educatori e studenti sono a disposizione di chiunque voglia approfondire la nostra realtà. Oltre all’occasione di seguire la diretta Facebook, - ha proseguito - quest’anno è prevista la possibilità di prenotare un colloquio con un docente e uno studente attraverso una piattaforma in evidenza sul sito del nostro istituto.” (www.cnpd.it).