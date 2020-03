Il Parco del Cormor cambia volto

Il Parco del Cormor cambierà volto grazie a un investimento di 700mila euro. A dare il via libera la Giunta comunale di Udine con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di riqualificazione ambientale e funzionale delle zone del chiosco, dei parcheggi, dell’ingresso e dell’area eventi del Parco del Cormor a firma dell'architetto Roberto Pirzio Biroli.



Il progetto prevede la creazione di 173 posti auto e il rifacimento del chiosco esistente attraverso la costruzione di due manufatti a ridosso della torre e che prevede la realizzazione di larghe vetrate, in modo da permettere una vista panoramica dall’interno su tutto il parco.



L’area sarà resa accessibile ai disabili e quella adiacente al chioso sarà anche delimitata alle auto e ai furgoni per garantire la sicurezza delle persone. Tra le novità anche la riqualificazione della torre che sarà accessibile ai visitatori per godere di una vista panoramica sull’intero parco. Infine, all’interno dello spazio del chiosco, sarà realizzata una fontana.



“Si tratta - ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici - di un’opera importantissima e determinante per l’ampliamento del Parco del Cormor che prevede nuovi percorsi e piantumazioni con schede tenciche dell’architetto Pirzio Biroli. Questo intervento sarà poi completato per giungere a quello che è l’obiettivo dell’Amministrazione: rendere il Parco del Cormor al più vasta area verde urbana del nord Italia”.