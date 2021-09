Il parco naturale delle Prealpi Giulie compie 25 anni

L’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie compie 25 anni. Il 30 settembre, infatti, ricorre la data di istituzione dell’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie con la pubblicazione sul Bur della Legge regionale 30 settembre 1996 n. 42 “Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali”.

Per tale occasione giovedì 30 settembre, alle 15:30, si terrà nella sala consiliare del comune di Venzone un evento per ripercorrere le tappe fondamentali della storia del parco e parlare delle sfide per il prossimo futuro. Il parco naturale delle Prealpi Giulie, grazie alla passione e la professionalità di tutti quelli che in questi 25 anni hanno lavorato presso l’Ente, ha saputo diventare una realtà consolidata e punto di riferimento per il suo territorio. Ha saputo inoltre distinguersi e guadagnare stima e visibilità all’interno della rete delle aree naturali protette a livello europeo. Con il recentemente riconoscimento del programma Mab (man and biosphere) dell’Unesco, che coinvolge altri 5 comuni oltre a quelli del parco, ha iniziato un ulteriore percorso di respiro internazionale per un intero territorio lanciando la sfida di un lavoro unitario, condiviso e concreto per il raggiungimento degli obiettivi dell’AGENDA 2030.



Durante l’evento verranno proiettati tre video, le cui immagini e musiche a cura di Marco Virgilio e Ivo Pecile, ci racconteranno delle aree protette regionali, del Parco naturale delle Prealpi Giulie e della riserva di biosfera Mab Unesco Alpi Giulie Italiane. La proiezione sarà intervallata da alcuni interventi dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e alla montagna Stefano Zannier, del Direttore del Servizio regionale biodiversità Gabriele Iacolettig, della Presidente del Parco Annalisa Di Lenardo e del Direttore Antonio Andrich e del Direttore del Parco Nazionale del Triglav Janez Rakar.Quale migliore occasione, inoltre, per fare il punto e celebrare il compleanno anche dell’intera rete delle aree protette regionali, ricordando la Legge regionale istitutiva del 30 settembre del 1996, oggetto di un disegno di legge di modifica che sarà in fase di approvazione proprio nelle prossime settimane.