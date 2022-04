Il postino non suona più, anzi sciopera

Scuola, treni, trasporto locale e autotrasportatori: all’elenco degli scioperi programmati nel 2022 si è aggiunto anche il personale di Poste italiane del Friuli Venezia Giulia che è pronto a incrociare le braccia fino al 16 aprile. A proclamare lo sciopero è la sigla dei lavoratori della comunicazione (Slc) della Cgil, che ha ritenuto assolutamente negativo l’incontro del 14 marzo con Poste italiane.

Siamo andati a sentire i sindaci di tre Comuni, Valvasone Arzene, Casarsa della Delizia e Precenicco, per fotografare la situazione sul territorio.



Pandemia superata, ma i problemi continuano

Valvasone Arzene - Dall’inizio della pandemia Markus Maurmair, sindaco di Valvasone Arzene, ha affrontato il malfunzionamento del servizio postale. Quali sono è stati i primi problemi che ha dovuto affrontare? “I molti disagi causati dallo smantellamento del servizio pomeridiano. Per tutelare la salute sia della clientela, sia dei propri dipendenti Poste italiane ha predisposto la riduzione degli orari e la chiusura degli sportelli meno strategici”.



Questa soluzione cosa ha comportato? “La politica di sicurezza e contenimento dei contagi ha creato un doppio, grave disagio. Il primo è che a causa della chiusura temporanea ha costretto l’utenza a concentrarsi ancor di più all’esterno degli uffici postali rimasti aperti con pericolo di assembramenti e la certezza, nei mesi più freddi, di prendersi un raffreddore se non peggio e, nei mesi più caldi, un’insolazione. Il secondo disagio è ancor più grave, poiché da alcune riduzioni degli orari non ne siamo più usciti, visto che di molti degli sportelli che prima della pandemia garantivano il servizio pomeridiano oramai è rimasto solo il ricordo”.E’ possibile risolvere la situazione? “Già all’inizio del 2021 noi sindaci avevamo avuto una riunione a Monfalcone, per sollevare i problemi, ma come al solito abbiamo avuto solo promesse. Adesso che l’emergenza è finita non si è pensato di ritornare all’organizzazione del periodo pre Covid. Anzi si assisterà a una rivoluzione del pagamento delle pensioni. Poste ha fatto utili da record nel 2022, ma questo tagliando servizi, orari e personale. Negli ultimi dieci anni il Friuli occidentale ha perso mille posti di lavoro”.- Per Lavinia Clarotto, sindaca di Casarsa della Delizia, i problemi con Poste italiane sono terminati.Come sono stati risolti? “Durante la pandemia gli uffici erano aperti a giornate alterne per la mancanza di personale, sia perché lavorava in smart working, sia perché non era vaccinato. Per evitare code e assembramenti, si era ipotizzata a Casarsa anche l’installazione di un gazebo esterno e per controllare il distanziamento l’intervento della Protezione civile. Dopo l’autunno la situazione si è risolta con il buon senso. Il territorio comunale ha due uffici postali che distano pochi chilometri, per cui se un cittadino aveva un’urgenza poteva spostarsi da un punto all’altro”.Ora qual è la situazione? “A Casarsa ci sono 8.500 abitanti e ci sono due uffici postali, in posizioni di grande passaggio, uno nella frazione di San Giovanni, l’altro a Casarsa a ridosso della zona industriale. L’ufficio di San Giovanni è molto utilizzato, perché è centrale e i parcheggi non sono a pagamento, per cui è comodo per chi deve fare solo una veloce operazione. L’altro è strategico per le aziende della Ziu”.Sono cambiati gli orari? “Ora abbiamo ottenuto a Casarsa l’apertura addirittura di sei giorni la settimana su sei, con orari anche pomeridiani, ad eccezione ovviamente del sabato. A San Giovanni l’ufficio è aperto solo la mattina. D’altra parte la dirigenza di Poste avrà fatto i suoi conti e avrà valutato l’importanza di questi uffici sia per la vicinanza alla zona industriale, sia per la presenza della caserma, i cui soldati utilizzano ovviamente molto i servizi offerti dagli uffici postali.- Orari ridotti, carenza di personale e di conseguenza code e assembramenti. Questi sono i problemi che ha riscontrato anche il sindaco di Precenicco, Andrea De Nicolò, durante la pandemia.Come li ha affrontati? “Questi problemi sono gli stessi che hanno riguardato molti uffici postali del Friuli centrale e non solo. Sin dall’inizio della pandemia gli sportelli sono stati operativi al 50 per cento, aperti tre giorni su sei, causando gravi problemi ai fruitori”.Quali sono state le principali difficoltà? “Con la scusa di rispettare le norme Covid, Poste italiane ha ridotto gli orari di apertura, tagliato il personale e costretto i cittadini a fare lunghe attese che creavano code sotto il sole in estate e al freddo in inverno”.E’ vero che lei ha avuto la conferma di queste difficoltà anche da un dipendente di Poste? “Assolutamente. Un operatore mi aveva detto che la fila si formava già all’apertura e continuava fino alle 13.45, orario di chiusura. In coda si potevano trovare anche venti persone alla volta”.A cosa si deve questo malfunzionamento? “E’ ovvio che ora Poste italiane si possa vantare dell’utile record del 2022. La mission del servizio è cambiata. Ora si pensa solo a fare utili, ma questi si possono ottenere solo tagliando personale e cambiando il plan aziendale. Con il passare degli anni i servizi di Poste si sono trasformati in quelli di una banca. D’altra parte è del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per cui è ovvio che pensi solo a fare cassa”.