Il prato e il bosco nelle valli del Natisone

Il circolo Legambiente di Pordenone continua ad occuparsi di verde con una nuova video-conferenza: protagonista stavolta il bosco che ritorna nel territorio delle Valli del Natisone. Si tratta di un segno di abbandono o di un’opportunità da cogliere? Parte da questa domanda l'incontro, che si terrà lunedì 14 dicembre alle ore 18:00, in diretta Facebook.

Dopo aver dato largo spazio al verde ed alla sua gestione con la serie di video-conferenze “Gli alberi, l'aria e la città” e aver raccontato il viaggio di Giorgio Vacchiano tra i boschi del mondo (incontri ancora fruibili sulla pagina Facebook dell'associazione), il circolo offrirà un'occasione per conoscere virtualmente una realtà locale ricca di boschi, quella delle Valli del Natisone, e raccontare la gestione che qui è stata messa in atto.



L’incontro verrà aperto da un contributo video realizzato dall'associazione stessa: la testimonianza naturalistico-culturale di Giovanni Coren, esperto del bosco e delle attività legate all'uso del legno. Per far conoscere meglio questo territorio e il suo patrimonio, interverranno poi in diretta Antonio De Toni, presidente della Pro Loco Nediške Doline–Valli del Natisone e Angelo Sinuello, naturalista, guida ambientale ed escursionistica.



Sarà possibile assistere e partecipare alla videoconferenza in diretta Facebook sulla pagina Legambiente Pordenone.

L’evento è realizzato nell'ambito del progetto “Cambiamo aria!”, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.