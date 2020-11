Il Prefetto di Pordenone visita il Comando provinciale dei Carabinieri

Questa mattina, il Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, dopo il suo recente insediamento, si è recato in visita alla Caserma Attilio Basso, sede del Comando provinciale dei Carabinieri di Pordenone, dove è stato ricevuto dal Comandante, colonnello Luciano Paganuzzi, gli Ufficiali della sede e i Comandanti delle Compagnie Carabinieri dipendenti.

Nell’occasione il Prefetto ha ringraziato l’Arma per il lavoro svolto, confermando la grande sintonia con gli uffici della Prefettura in tutte le materie di competenza, nell’ottica di una puntuale affermazione dell’autorità dello Stato sul territorio della Provincia.

Il Prefetto ha voluto sottolineare l’attuale criticità dovuta alla recrudescenza della pandemia da Covid-19 ribadendo lo sforzo che tutte le forze dell'ordine, in primis l’Arma dei Carabinieri per la sua naturale presenza capillare sul territorio, assieme alle strutture sanitarie, stanno sostenendo per assicurare da un lato un’adeguata assistenza ospedaliera ai ricoverati positivi al Covid-19, e dall’altro una vicinanza e informazione specie alle fasce più deboli della popolazione, anche attraverso un'oculata e morigerata azione di controllo finalizzata al rispetto delle disposizioni ministeriali. La visita si è conclusa con gli auguri a Sua Eccellenza per il prestigioso incarico e con la consegna di un presente, un Volume storico sulle origini dell’Arma dei Carabinieri.