Il Prefetto incontra gli studenti del Don Bosco di Pordenone

Oggi il Prefetto di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino, insieme ai Dirigenti della Prefettura, ha ricevuto gli studenti della scuola secondaria di primo grado Don Bosco. Per questa visita, che rientra nei progetti di Cittadinanza e Costituzione dedicata dalla Scuola agli studenti, è stata scelta la Prefettura in quanto massimo esponente dello Stato sul territorio. I 16 ragazzi, accompagnati dagli insegnanti, sono stati invitati ad assistere al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in corso, presieduto dal Prefetto, in presenza del Questore, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, del Comandante dei Vigili del Fuoco e di alcuni rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Pordenone.

Il Prefetto ha quindi illustrato agli studenti i principali compiti e attività dell’Ufficio Territoriale del Governo, soffermandosi, in particolare, sulle importanti funzioni di coordinamento che lo stesso svolge in ambito provinciale in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di immigrazione.

“La Scuola è uno straordinario presidio di libertà e futuro", queste le parole del Prefetto nell’esprimere apprezzamento per l’iniziativa dell’Istituto scolastico Don Bosco, "perché nella scuola i giovani accrescono la cultura, le conoscenze, testano la loro capacità di relazionarsi e convivere con gli altri, soprattutto quando gli altri hanno idee diverse dalle loro, intraprendendo così sin da subito un percorso di legalità che assicura una crescità equilibrata improntata al rispetto delle regole verso se stessi e la società intera”.

Poi, il Capo di Gabinetto della Prefettura ha accompagnato gli alunni negli uffici dell’immigrazione, dell’ordine e sicurezza pubblica, del sistema sanzionatorio e negli uffici elettorali. La scolaresca ha avuto, inoltre, modo di visitare la Sala Operativa della Protezione Civile della Prefettura dedicando particolare attenzione all’attrezzatura tecnologica utilizzata in occasione delle calamità naturali che hanno interessato il pordenonese.

A conclusione della visita, il Prefetto ha donato agli studenti una copia della Costituzione Italiana sottolineando il valore sempre attuale della Carta fondamentale nella vita ogni cittadino. I ragazzi si sono poi diretti a visitare la mostra “Matite e Manette – La Polizia nel Fumetto” allestita nella sede del Palazzo Arti Fumetto Friuli.