Il progetto 'Educare i giovani alla legalità' ha fatto tappa a Erto e Casso

Questa mattina, giovedì 18 novembre, all Scuola Primaria Cesare Battisti, a Erto e Casso, nell’ambito delle iniziative della Polizia di Stato “educare i giovani alla legalità”, il Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio ha incontrato gli alunni delle classi della scuola primaria e della scuola d’infanzia. Assieme al questore erano presenti il Sindaco Antonio Carrara, lo scrittore e scultore Mauro Corona e la Dirigente Scolastica Carla Fabbro, che hanno consegnato gli zaini e i cappellini della Polizia di Stato e l’Agenda scolastica “Il mio diario 2021 – 2022”, realizzati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.



L’iniziativa rientra tra i progetti volti a favorire il rafforzamento della condivisione per la legalità, nella consapevolezza che alla delicata opera di formazione ed istruzione dei piccoli cittadini devono cooperare tutte le Istituzioni e la Polizia di Stato si avvicina ai giovani studenti utilizzando messaggi e fumetti per contribuire al percorso di crescita e di educazione verso il rispetto delle regole e della comunanza di quei valori quali l’amicizia, la solidarietà e la legalità su cui si fonda la nostra società.



I bambini hanno avuto la possibilità di interagire con le auto della Questura, come le 'pantere' della Squadra Volante e le Jeep della Polizia Stradale, pattuglie che quotidianamente assicurano i servizi di sicurezza, vigilanza e controllo del territorio.Il Questore della Provincia di Pordenone ha ribadito “l’importanza di coinvolgere i ragazzi ed i giovani nei progetti di educazione alla legalità, rendendoli consapevoli del rispetto delle regole e dei valori fondanti, che sono alla base di una pacifica, serena e proficua convivenza, per il perseguimento del bene comune”.Il Questore ha concluso sottolineando “come il voler essere oggi nella comunità di Erto e Casso voglia testimoniare la vicinanza e la presenza della Polizia di Stato in un luogo dove è ancora vivo e tangibile il profondo dolore delle persone drammaticamente colpite dalla tragedia del Vajont, rivolgendo un commosso pensiero a quanti purtroppo hanno perso la vita e a chi, sopravvivendo nella tragedia, ha perso i propri affetti”.