Il progetto Fondamenta arriva in Fvg

Appuntamento a Trieste con “Fondamenta – Una rete di giovani per il sociale”, grande progetto nazionale promosso dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) in partnership con l’Associazione Nazionale di Azione Sociale (Anas) e il Comitato Fita di Pordenone, e reso possibile dal finanziamento ottenuto dalla Federazione vincendo un apposito bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il progetto si concretizza in particolare in un workshop di formazione gratuito sull'uso del linguaggio teatrale in situazioni di disagio o di fragilità rivolto a persone tra i 18 e i 30 anni, già attive in ambito sociale o comunque interessate alla materia: a livello regionale si svolgerà da giovedì 21 a sabato 23 novembre, e sarà realizzato in collaborazione con Fita Friuli Venezia Giulia e con l’Associazione Onlus Oltre Quella Sedia come partner.

Il percorso formativo si svolgerà al Teatro Oratorio Roiano, in via dei Moreri 22, a Trieste, e sarà condotto dai docenti Marco Tortul, fondatore nel 2004 di Oltre Quella Sedia, e Stefano Pincin, educatore presso la stessa associazione, per la quale conduce anche laboratori teatrali. Il workshop sarà articolato in diciotto ore complessive, suddivise in tre moduli: il primo di carattere informativo/esperienziale, il secondo di didattica frontale e il terzo di carattere laboratoriale. L’esperienza formativa si concluderà con un incontro aperto alla cittadinanza: un’occasione per condividere l’esperienza vissuta dai partecipanti e per riflettere insieme sulle interessanti applicazioni del teatro in ambito sociale.

Per informazioni sul bando si può contattare info@fitapordenone.it; allo stesso indirizzo andranno inviate le domande di partecipazione, entro le 13 del 18 novembre, allegando curriculum vitae e copia di un documento di identità e con oggetto “Candidatura workshop Fondamenta”. Selezionati da un'apposita commissione, i partecipanti dovranno raggiungere con mezzi propri il luogo di svolgimento del workshop; l’alloggio (solo per i residenti oltre i 30 km) e il vitto saranno a carico dell’organizzazione.