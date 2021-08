Il progetto Vanderful sbarca a Roma

Inclusione e sostenibilità. Sono le due parole chiave che descrivono il nuovo progetto Vanderful della Ong udinese Seeds of Hope, in pieno svolgimento a Santa Marinella (Roma). Il gran finale è previsto per il 31 agosto con l’evento dal titolo Wood Vibes Only. L’inizio è fissato alle 15.30 con una dimostrazione di surf per diversabilità. Il programma, molto ghiotto, andrà avanti fino a sera con un contest di surf su tavole di legno realizzate nel corso del workshop, un’asta di tavole e accessori, una lotteria e la proiezione del film “Big Wata”. Ciò che sembra impossibile diventa, in questo caso, una bella realtà da promuovere.

Il team dell’organizzazione di volontariato Seeds of Hope, costretto a interrompere il progetto Vanderful in Africa a causa del Covid, ha colto la possibilità di collaborare con Surf4Children Onlus, un’associazione di volontariato che da qualche anno organizza nella cittadina laziale corsi di surf per ragazzi diversamente abili. Vanderful ha affiancato a questa attività un laboratorio artigianale per la costruzione di tavole da surf in legno e per la preparazione di altri accessori, tra cui la cera per le tavole in materiale organico naturale. Insieme alle potenzialità terapeutiche dell’esercizio in acqua e della vita in comune, i ragazzi che partecipano al workshop imparano a rispettare la natura dell’ambiente marino e giovarsi dell’esercizio manuale legato alle tecniche costruttive.

Attraverso queste attività a Santa Marinella, Vanderful punta a informare una platea più ampia sulla sua mission internazionale e spera di raccogliere fondi per riprendere le attività in Africa, appena le restrizioni legate al Covid saranno attenuate. Nel 2022, infatti, Vanderful intende tornare a Tofo, in Mozambico, dove già sono stati tenuti workshops nel 2019 e 2020, per costruirvi un ‘Vanderful Play Centre’ nei pressi della scuola locale e della spiaggia, coinvolgendo i collaboratori già formati in loco con l’intento di stabilire un partenariato permanente.

L’obiettivo futuro dell’Odv Vanderful / Seeds of Hope è di creare una rete permanente di Vanderful Play Centres nelle comunità rurali di diversi paesi, sostenuta da una rete in cui lavorano insieme volontari provenienti da Paesi sviluppati e da Paesi in via di sviluppo. Vanderful mira a favorire la condivisione di abilità, per promuovere uno sviluppo salutare e sostenibile delle nazioni giovani, in un mondo in rapida trasformazione.

Vanderful si propone di creare spazi sicuri in cui i bambini possano giocare ed apprendere nuove abilità in un ambiente che li sostenga, sottraendoli a pericoli e sfruttamenti. All’interno di questi spazi, per mezzo del gioco e di workshops educativi, Vanderful intende educare i bambini ad esprimere sentimenti e bisogni, abituandoli all’orizzonte di una comunità più ampia attraverso le arti espressive, lo sport in acqua e l’artigianato legato al surf.