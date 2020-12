Il Questore Odorisio dà il benvenuto al vicario Serrajotto

Il Questore della Provincia di Pordenone, Marco Odorisio, questa mattina ha ricevuto e dato il benvenuto al Primo Dirigente della Polizia di Stato, Angelo Serrajotto, che oggi si è insediato alla Questura di Pordenone con l’incarico di Vicario del Questore.

Serrajotto, classe 1964, dopo aver superato il concorso per l’ammissione, ha frequentato il 1° corso quadriennale (1984 – 1988) e, a seguire, il 73° corso di formazione, per Commissari della Polizia di Stato (gennaio – ottobre 1989).



Assegnato inizialmente al 2° Reparto Mobile di Padova, a seguito della sanguinosa rapina al Ristorante “Le Padovanelle” avvenuta il 5 aprile 1991, nella quale vennero uccisi due Agenti della volante intervenuta per prima sul luogo della rapina, è stato dapprima aggregato e poi trasferito all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Padova. Successivamente ha avuto altri incarichi in seno alla Questura, (1991 – 1997) fino a quando è stato trasferito – per esigenze di servizio – alla Questura di Treviso, con l’incarico di Dirigente della D.I.G.O.S. (1997 – 2003).



Destinato nuovamente a Padova a gennaio 2004 con l’incarico di Vice Capo di Gabinetto, nel mese di agosto dell’anno successivo è stato nominato responsabile dell’Ufficio di Gabinetto in sede vacante dall’allora Questore di Padova.Dal 1° gennaio 2016, promosso Primo Dirigente, al termine della frequenza del 22° corso di Formazione Dirigenziale è stato confermato nello stesso incarico di Capo di Gabinetto del Questore di Padova (2006 – 2012).Dopo sette anni di Capo di Gabinetto di Padova, ha assunto le funzioni di Vicario del Questore di Treviso, per quasi sei anni, (2012 – 2018).Dal 23 aprile 2018 Serrajotto è stato nominato Vicario del Questore di Perugia.