Il Questore Odorisio saluta il sovrintendente della Polizia Africano

Il Questore della Provincia di Pordenone, Marco Odorisio, ha salutato e ringraziato per la preziosa collaborazione il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Antonello Africano, che il 1° maggio terminerà il servizio nella Polizia di Stato.

Dal 1984 al 1986 ha prestato servizio in qualità di Agente ausiliario della Polizia di Stato, per poi nel 1986 frequentare il Corso Allievi Agenti presso la Scuola della Polizia di Stato di Vicenza al termine del quale è stato assegnato alla Questura di Venezia, ove ha prestato servizio presso L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Volanti Lagunari”.



Nel 1993 è stato trasferito alla Questura di Pordenone, ove ha prestato servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, alla Divisione Polizia Anticrimine e all’Ufficio Immigrazione.



Nel 2006 ha frequentato il Corso per Allievi Sovrintendenti della Polizia di Stato presso la Scuola di Polizia di Brescia acquisendo il grado di Sovrintendente.

Al Sovrintendente Capo Africano vanno anche i saluti ed i ringraziamenti di tutto il personale della Questura di Pordenone.