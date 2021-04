Il Questore Odorisio saluta il Vice Ispettore Campo

Il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, ha salutato e ringraziato per la preziosa collaborazione il Vice Ispettore della Polizia di Stato Germana Campo che, il prossimo 1° , il servizio nella Polizia di Stato. Arruolatasi nel 1993, Campo ha frequentato il Corso Allievi Agenti della Polizia di Stato presso la Scuola della Polizia di Brescia al termine del quale viene assegnata alla Sottosezione Autostradale di Verona Sud.



Nel 1994 trasferita alla Sezione Polizia Stradale di Venezia, Distaccamento di Portogruaro (VE) ove è rimasta fino al 2000, anno in cui ha frequentato il corso per Sovrintendenti della Polizia di Stato presso la Scuola di Polizia di Roma. Al termine del corso è stata trasferita alla Questura di Venezia, Commissariato San Marco fino all’anno 2001.



Dal 2001 trasferita alla Questura di Pordenone, ove ha prestato servizio presso l’Ufficio di Gabinetto Segreteria del Questore e dal 2020 presso l’Ufficio Servizi Tecnico Logistici Provinciale, con l’incarico di responsabile della 1a Sezione. Al Vice Ispettore CAMPO Germana vanno anche i saluti ed i ringraziamenti di tutto il personale della Questura di Pordenone.