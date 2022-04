Il Questore Tittoni si congeda da Trieste

Cordiale incontro di commiato questa mattina fra il Questore Irene Tittoni e una rappresentanza della sezione di Trieste dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Sono stati sottolineati i legami e la condivisione valoriale che caratterizza l’Amministrazione e una realtà associativa che raccoglie non solo il personale in quiescenza, ma anche quello ancora in servizio.

“La pandemia di certo non ha permesso un normale svolgimento dell’attività sociale e si confida che la stessa possa riprendere, anche attivando di nuovo un punto di riferimento all’interno del palazzo della Questura”: questo il pensiero condiviso dal Questore e dal Vice Presidente del sodalizio Maurizio Iannarelli, che ha ringraziato Tittoni per la vicinanza e l’ha salutata augurandole un proficuo lavoro a Roma.